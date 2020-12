Los intocables del Recreativo de Huelva

Un calvario sin final para Alberto Martín desde su llegada a Huelva

Cuando el Recreativo reclutó a Alberto Martín celebró su llegada como si se tratase de una victoria de esas importantes. El mediocentro se había ejercitado con el equipo de la AFE después de no tener equipo en la primera mitad de la temporada. Las exigencias del ex de Leganés o Granada impidieron que encontrase un conjunto en verano de su agrado. El paso de los meses hizo que el listón de Alberto Martín bajase, aunque solo valoraba como posibilidades equipos de Segunda B con un caché o una historia similares a los del Decano. Al extremeño le dio tiempo de jugar tres partidos, pero no fue la pandemia lo que frenó al futbolista, sino una lesión. Desde entonces se le han juntado todos los condicionantes posibles para habitar en el ostracismo. Martín regresó del largo parón tras la suspensión de la competición ya recuperado, pero se le han ido acumulando lesiones hasta tal punto que solo ha disputado 18 minutos de los 720 que se han disputado, una cifra insignificante, sobre todo si se tiene en cuenta que el Recreativo contaba con la experiencia y las características del de Don Benito en una posición fundamental en Segunda B. Queda saber si 2021 será mejor para el pivote, pero será complicado que sea peor.