El Recreativo de Huelva no se viste de corto en partido oficial desde el pasado 24 de enero. Muchos días de parón a causa de los tres positivos por coronavirus registrados en la plantilla, de lo que no han trascendido sus nombres. En todo este tiempo el Decano ha tenido que aplazar dos compromisos ligueros (frente alSan Fernando y Las Palmas Atlético), y no ha entrenado durante una decena de días –ha vuelto esta semana– debido a la cuarentena del plantel albiazul. Y a esto hay que sumar que en este impasse el primer equipo ha cambiado el nombre de Claudio Barragán por el de Antonio Calle en su banquillo. Con todos estos factores es casi una utopía hacer una previsión de lo que se verá del Recre sobre el verde del Municipal de la Línea este domingo frente a la Balompédica Linense a las 15:45.

La superación mental durante estos días de confinamiento y la perfecta reactivación física son claves para que el Decano muestre sus mejores virtudes en un partido en el que necesita los tres puntos para no caer en puestos de descenso y no perder de vista los puestos de ascenso, que ahora mismo se encuentran a nueve puntos. O lo que es lo mismo, tres victorias. Éstas son las que necesita el Recre para pelear con lo mejores en una temporada en la que el calendario está lleno de finales. Cierto es que el Recreativo sólo ha jugado 10 partidos en comparación con otros conjuntos que ya tienen con 13 encuentros en sus registros.

Así, el domingo se saldrá de las dudas que están sobre la mesa. Hay que reseñar también que se desconoce la idea que llevará a cabo el nuevo entrenador recreativista;los cambios que hará con respecto al antiguo ideario de juego que no han dejado buenos resultados. Las incógnitas están ahí y se resolverán este domingo. Así como el once que ejecutará Calle, que además de no haber entrenado tiene el hándicap de que no podrá contar con algunos hombres. Por ejemplo, Madrigal y Alexander son bajas seguras, tras sendas expulsiones en el último partido liguero, frente al Algeciras. Y por otro lado, tanto Moha Traoré –no juega desde el 9 de diciembre– como Antonio Leal no han sido de la partida por lesión, y todavía está por ver si llegan o no para la convocatoria de este fin de semana. Muchas incógnitas. Y sólo vale ganar.