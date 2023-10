Un hombre de Huelva pone fin a su calvario: Le perdonan una deuda de más de 110.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Huelva ha exonerado a J.H.G., vecino de Huelva y trabajador de una empresa en Huelva capital, del pago, en virtud de la ley de segunda oportunidad, de una deuda de 112.000 euros acumulada tras ser diagnosticado de una enfermedad grave que coincidió con la llegada de su primer hijo.

Esta persona, según ha informado en un comunicado el bufete Necker Abogados, que ha llevado el procedimiento, se vio desbordada tras verse inmerso en una espiral de créditos, microcréditos y tarjetas imples de atender.

Al tener un empleo estable, J.H.G., que en la actualidad tiene 45 años, obtuvo fácilmente años atrás una hipoteca para la compra de su vivienda y un préstamo para la financiación de su vehículo.

No obstante, poco tiempo después, sus circunstancias cambiaron tras ser diagnosticado de una enfermedad grave, hecho que coincidió con la llegada de su primer hijo, lo que supuso un crecimiento exponencial de sus necesidades económicas.

Para atender los gastos extraordinarios que se fueron generando contrajo nuevos créditos, la mayoría microcréditos con intereses altos, que terminaron por generarle cuotas mensuales inasumibles con su sueldo. Como no conseguía atender el pago de las obligaciones contraídas en el mes, acudía nuevamente a microcréditos para "tapar ese parche" y conseguir abonar todas las "letras", llegando a contraer más de 40 créditos además de su hipoteca.

Esta situación le generó un estado de insolvencia económica que finalmente abocó en impagos de los préstamos; tras el impago llegó un acoso telefónico de las empresas de recobros que terminaron por minar su salud, hasta el punto de necesitar hospitalización.

Según el propio J.H.G., "estaba sufriendo un calvario al que no veía salida, que estuvo a punto de costarme un disgusto, si no llego a tener esta opción no sé qué hubiera sido de mí".

El bufete ha logrado ahora la exoneración de la deuda gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, incorporada al Derecho español en 2015 con la que se pretendió abrir una vía ágil y sencilla para que deudores de buena fe, arruinados por circunstancias externas o por un sobreendeudamiento imprudente, pudieran liberarse de sus deudas y así reincorporarse de nuevo a la vida económica.