Otra final en el camino del Recre

Ibiza suena a distracción, ocio y vacaciones. Todo de lo que huye y reniega este Recreativo que subido en la cresta de ola quiere seguir afianzando su candidatura a meterse en el play off de ascenso. Pero Ibiza es fiesta, y de esa tiene muchas ganas el Nuevo Colombino que vibra y disfruta como hacía años que no lo hacía. Es la dicotomía del choque contra el equipo de la isla que es sinónimo de juerga por excelencia en España, pero también de peligrosas salidas de curva. Si el recreativismo quiere fiesta, a su Recreativo no le queda más que currar duro porque la suya será una de las grandes si se la gana en verano. El Decano recibe a un equipo armado a golpe de talonario (Nuevo Colombino 12:00) con la confianza que le da ser el conjunto con mejores números de España en 2019. Se dice pronto, pero cuando se pone la trayectoria del Recre sobre la mesa en comparación con la de los más grandes del fútbol español da vértigo. Pero que nadie se lleve a engaños. Ser el mejor de España no le ha servido para ser de play off en el grupo IV de Segunda B. La conclusión es simple: está en el camino, aunque la meta sigue lejos. Para alcanzar una de las cuatro primeras plazas tiene que mantener un ritmo de puntuación muy elevado porque sus oponentes no van a fallar mucho en las 14 jornadas que le restan.

Baja Salmerón cuenta con todos sus hombres salvo el sancionado Alberto Quiles

Ese camino que trazó hace un mes el Recre tenía un escolló de mucho nivel por delante. Se trataba del denominado Tourmalet que hoy termina. El objetivo era salir vivo de él. Una combinación de resultados podría permitir a los recreativistas hacerlo incluso igualado a puntos con el segundo. No está nada mal para un Decano que además muestra una ilusionante capacidad de progresión que no ha tocado techo. Empató en Cartagena, le ganó con solvencia al Real Murcia y goleó de forma contundente al UCAM la semana pasada. Son cinco puntos más en el mismo tramo de competición de los que tenía en la primera vuelta. Cierra el ciclo de las alturas el Ibiza, posiblemente el equipo con menos nombre de los cuatro, pero al igual que los anteriores con una plantilla más cara y con mayor presupuesto que la recreativista. No va a ser ni mucho menos un pulso sencillo el que espera a los albiazules. La que no va a fallar es la afición. El Nuevo Colombino se prepara para la mejor entrada de la temporada. La ilusión desatada por la trayectoria albiazul y el eco de la goleada en la Condomina empujan a los indecisos. La entidad espera rondar los 12.000 espectadores hoy en el feudo albiazul. El ambiente tendrá un enorme efecto positivo en los onubenses a pesar de que en su rival hay una importante nómina de futbolistas que han jugado en competición superior. El Colombino es otro nivel en Segunda B. Otro elemento más para tener en cuenta a la hora de calibrar la dificultad que espera.

Duda La presencia de tres centrales o dos es la principal incógnita de los de Salmerón

Salmerón tendrá como única baja la del sancionado Quiles. El onubense vio la quinta amarilla el domingo pasado. Eso hace que el técnico se vea obligado a hacer un descarte. Todo hace indicar que será Charaf. El once albiazul estará condicionado por una decisión determinante. Si el Recre juega con tres centrales o con dos marcará todo el entramado. Fuera de casa es una fórmula habitual con enorme resultado que todavía en casa no ha sido usada de inicio. Lo normal es que vuelva a formar con dos y recupere a Pina por la derecha y Andrade por la izquierda. En ese caso Tropi formaría en el centro con Llorente. Por delante tiene sitio Borja Díaz, mientras Iago Díaz estará en una banda y por arriba Caye Quintana y Ródenas aprovecharán su movilidad para ocupar los espacios. Es lo esperado dentro de la capacidad para sorprender de Salmerón, que siempre tiene un as en la manga.Palop deja en la isla a Armenteros, Fobi y Verdú. Viaja con nombres de sobra conocidos como Perdomo, Chavero, Albizua o Bonilla. Los ibicencos no pueden fallar en Huelva. Si lo hacen pueden quedar descolgados de la pelea y despedirse del Recre como rival.Es la plusvalía que tendría la victoria para el Decano. Habría quitado de la ecuación a un rival con mucho potencial.