Las mujeres de Huelva en la lista Forbes de las más influyentes de Andalucía 2024

Forbes ha publicado este jueves la lista de las 100 mujeres más influyentes de Andalucía, compartiendo todas ellas el compromiso con su tierra y con la igualdad, además del reconocimiento de la sociedad con diversos premios y galardones. En la referida lista figuran una decena de mujeres onubenses que, con su incansable trabajo y esfuerzo, son ejemplos de personas que hacen de Huelva una provincia mejor y en constante crecimiento.

Una de ellas es la última Premio Princesa de Asturias del Deporte, tricampeona del mundo y campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín. El 15 de junio de 1993 nació en Huelva una leyenda del deporte español. Ella no descubrió su camino hasta los ocho años, cuando una compañera del colegio le enseñó a jugar al bádminton. Desde entonces vive para este deporte. Con 14 años vivió un momento duro al irse a vivir sola a la Residencia Joaquín Blume de Madrid para seguir su camino entrenando junto a Fernando Rivas.

Trabajo, sacrificio y creer en sí misma -su lema es Puedo porque pienso que puedo- la han llevado a lo más alto con un palmarés de 26 medallas entre las que destacan el oro de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, tres Mundiales (Copenhague 2014, Yakarta 2015 y Nanjing 2018) y ocho europeos, el último obtenido tras recuperarse de dos lesiones de rodilla. Después de la rotura de ligamentos consiguió la plata en el último mundial. Recién nombrada Premio Princesa de Asturias del Deporte, actualmente se prepara para los Juegos Olímpicos de París.

Aparece también en esta lista la primera mujer comandante de la Guardia Civil en Huelva, segunda en Andalucía, Carmen de Asido Orellana Dávila.

Es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y por la Universitá degli studi di Firenze (Italia), master en Psicoterapia de Tiempo Limitado y Psicología de la Salud, master en Investigación Aplicada en Trastornos Mentales y en Prevención del Suicidio. Su pasión por el estudio de la conducta humana la motivó a ingresar en la Guardia Civil. Pertenece al Grupo Experto en Formación del Servicio de Psicología de la Dirección General, por lo que interviene como profesora en multitud de conferencias dirigidas al personal del instituto armado. Es formadora del Master Universitario en Dirección de Personas y Gestión del Talento en Seguridad del Centro Universitario de la Guardia Civil, participa en jornadas sobre Salud Mental en la Policía Nacional y además es profesora no permanente en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). Esta agente nacida en Medina Sidonia (Cádiz) es la primera mujer comandante de la Guardia Civil de Huelva.

Acompaña a ambas, la presidenta de la Fundación de la CEOE, Fátima Báñez. Regresó en noviembre de 2019 al sector privado como presidenta de la Fundación CEOE y consejera independiente de Laboratorios Rovi y Avangrid -filial estadounidense de Iberdrola-.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas –ICADE E-3– con un Postgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School, Fátima Báñez fue ministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, y ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto hasta noviembre de 2016. Nació en San Juan del Puerto (Huelva) hace 57 años.

También con amplia trayectoria política está la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Desde su puesto de responsabilidad en la Junta de Andalucía lidera la búsqueda de un Pacto de Estado por la conciliación y la corresponsabilidad que permita avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Y quienes la conocen creen que lo conseguirá gracias al tesón que la caracteriza.

Esta onubense que tiene como seña de identidad hablar con claridad es una consejera cercana que defiende sin ambages la igualdad entre mujeres y hombres y considera que ellos deben ser “parte de la solución” para lograr esa igualdad.

Forbes reconoce también a la periodista Inmaculada León, delegada de El Español en Andalucía. Desde marzo de 2020 es la delegada del periódico El Español en Andalucía, con cabeceras propias en Málaga y Sevilla. Es presentadora de eventos y tertuliana en programas de actualidad política en Canal Sur Televisión, 7TV Andalucía y RTVE. Antes pasó por Europa Press como delegada en Huelva, donde fue Premio de Periodismo 2020.

Casada, madre de dos hijos y taurina por convicción y abolengo, también escribe sobre la que considera la fiesta más culta del mundo. Máster en Comunicación y Marketing por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y ESIC, es copropietaria de bodegas Magasé, un proyecto familiar dedicado a la crianza de vinos naturales.

Integra también esta lista de mujeres andaluzas influyentes María Luisa Melo, directora de Regulación y Asuntos Públicos en Europa de DHL Express. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, y en Ciencias de la Información, esta onubense de 48 años es una de las profesionales más reconocidas en el ámbito de la dirección de la Comunicación y los Asuntos Públicos, y ha recibido varios premios como el de directora de Comunicación más valorada de España, según PR SCOPE.

Con amplia experiencia internacional en gestión de crisis y sostenibilidad, actualmente dirige la estrategia europea de Regulación y Asuntos Públicos en DHL Express. Previamente fue directora general de Comunicación durante 10 años en Huawei y también trabajó en IBM. Con un máster en el IESE y en IE Business School, ha sido elegida Top 100 Mujer Líder en la categoría de Directivas en 2023 y es vicepresidenta de EJE&CON.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda Plata, es otra de las mujeres más influyentes de Andalucía según Forbes. Comenzó su carrera profesional ejerciendo la abogacía. En el Ayuntamiento de Huelva ha sido portavoz del PP, concejal de Juventud y teniente de alcalde de Servicios Sociales y Juventud. Entre 2019 y 2023 fue presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. En 2023 ganó las elecciones municipales y se quedó a 101 votos de la mayoría absoluta.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva, posee el título de Experta en Mediación Familiar y Menores y también el Máster Universitario en Mediación Familiar con Menores. Desde 2023 es doctora en Derecho del Trabajo. Está casada con su marido Pepe, con quien tiene una hija, Pilar.

Junto a Inmaculada León, el periodismo tiene otra representante en Paloma Jara, directora de RTVE Andalucía. Desde 2018 Paloma Jara (Cortegana, 42 años) es directora de RTVE en Andalucía, donde gestiona a un equipo de 150 personas. Apasionada del Periodismo, es una firme defensora de los medios de comunicación públicos y de la función social que cumplen. Ha coordinado informativos especiales, dispositivos de seguimiento de campañas políticas y ha conducido debates electorales.

Recientemente ha puesto en marcha el Máster Periodismo 360 de la Universidad de Sevilla y RTVE que facilita a los informadores de Andalucía no tener que formarse en otras comunidades en la radiotelevisión pública.

Aunque nació en la Línea de la Concepción, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, guarda un estrecho vínculo con la provincia, por lo que es la novena 'onubense' que nombra Forbes.

Profesora universitaria desde 1991 en las Universidades de Sevilla y Huelva y catedrática de Historia Contemporánea de esta última, Peña Guerrero es rectora desde 2017. Sus estudios se han centrado en el caciquismo y el clientelismo, sobre los cuales publicó El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y partidos, que fue galardonado en el IX Premio de Investigación Díaz del Moral. Evaluadora de la ANEP y miembro, entre otros, de la Junta Directiva de la Asociación de Historia Contemporánea, de la International Commision for the History of Representative and Parliamentary Institutions y del Consejo Asesor para la “Segunda Modernización de Andalucía”, en la actualidad es Investigadora Principal del Proyecto I+D Historia Cultural de la Corrupción Política en España y América Latina (siglos XIX y XX), de un equipo de seis universidades españolas e iberoamericanas.

En la misma situación se encuentra la empresaria y diseñadora Vicky Martín Berrocal, que nació en Sevilla pero creció en Huelva.

A punto de cumplir 20 años en el mundo de la moda, María Victoria Martín Martín (conocida como Vicky Martín Berrocal) creó en 2015 su firma Victoria, que pertenece al Grupo Scalpers, donde confecciona vestidos de invitada y de novia. Un mundo que ha compaginado con la comunicación, otra de sus grandes pasiones. Conocida por el gran público a raíz de su boda con el torero Manuel Díaz El Cordobés, ha hecho de la sinceridad su seña de identidad. Una característica que lleva a gala en algunas tertulias como el programa de Ana Rosa; en su faceta como concursante de realities como MasterChef Celebrity; o de presentadora de su podcast A solas con…Vicky Martín Berrocal, en el que ha entrevistado a Sofía Vergara, Pablo López o Blanca Suárez.