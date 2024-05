Una familia ofrece una recompensa de 300 euros a quien encuentre a su gato desaparecido en Palos de la Frontera

Una familia está buscando de manera desesperada a su gato desaparecido en Palos de la Frontera. Asegura que ha desaparecido por la zona de Los Príncipes y ofrece una recompensa de 300 euros a quien lo encuentre. La mascota tiene "ojos de color naranja y pelo largo".

La familia está muy entristecida, debido al gran amor que le tenían. Es por ello, que los propios dueños han escrito a Huelva Información para pedir ayuda y que se difunda al máximo la búsqueda a lo largo de toda la provincia. "El gato es de mi niña y se ha perdido en Palos. ¿Podríais difundirlo? es muy importante para nosotros. Lo estamos pasando muy mal", escribía a este periódico Mercedes.

Tal y como narra, se le escapó a su hija y no se dieron cuenta. "Es muy cariñoso y mimoso. No está acostumbrado a estar en la calle", lamenta. La familia, que es natural de Cádiz, asegura que estuvieron buscando a Willy, el animal, este miércoles en Huelva, así como poniendo carteles con su imagen, pero de momento no han conseguido dar con su paradero. "Parece que se lo ha tragado la tierra".

Los que encuentren al animal pueden llamar a los teléfonos 643330114 / 622597261 y llevarse un buen pellizco: 300 euros.