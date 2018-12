Control y dominio absoluto del Recreativo

En un encuentro que no fue vistoso y que no tuvo una excesiva continuidad en el juego, el Recreativo fue netamente superior al Sevilla Atlético desde el principio hasta el final del choque. Del combinado de José María Salmerón dominó el encuentro desde el minuto uno, con la única laguna del gol encajado, que llegó en una falta lateral lejana sin aparente peligro. De inicio, el míster almeriense optó por realizar dos cambios en el once, al que hay que sumar un tercero obligado por las circunstancias. Voluntad del técnico fueron las entradas de Borja Díaz en la mediapunta en sustitución de Víctor Barroso y la de Traoré por Llorente en el centro del campo, mientras que el regreso a la titularidad de Pina se debió a la sanción de Israel Puerto.

El Recre jugó con un 1-4-2-3-1. Las variaciones en los hombres también desembocaron en cambios de posiciones. Así, Diego Jiménez volvió al centro de la zaga, Caye Quintana empezó el partido en banda izquierda y Quiles arrancó como hombre más adelantado.

Sin embargo, el tanto del cuadro hispalense –y la disposición del Sevilla con dos centrales– llevó a Salmerón a modificar la idea inicial, regresando Caye a la punta de ataque, Quiles a la mediapunta y Borja a banda izquierda.

Defensa

El Recreativo volvió a estar muy férreo en tareas defensivas. Partió de una presión muy alta que llevó al Sevilla Atlético a tener poca continuidad en su juego ofensivo, propiciando muchas pérdidas de los canteranos hispalenses en zonas de iniciación y creación, lo que dio lugar al juego directo de los de Luci. En él, el Decano estuvo aún más cómodo, con la única excepción de que Chris Ramos sí que era capaz de complicarle la existencia a los dos centrales, a los que ganó la partida en alguna prolongación o les sacó alguna falta. Por lo demás, el Decano estuvo bastante serio durante todo el encuentro.

Ataque

El Recre se pasó la mayoría del choque en fase ofensiva. En el primer tramo de partido acumuló muchas llegadas, pero casi ninguna ocasión, pero a raíz del primer tanto tuvo unos minutos de acoso sobre el portal de Lucho. En la segunda mitad los locales fueron todavía más superiores y estuvieron rondando el segundo gol hasta que Borja Díaz logró cabecear al fondo de las mallas un centro lateral de Víctor en una acción a balón parado, rompiendo la falta de efectividad del Decano en la pelota quieta. Y es que el tanto del ex del San Sebastián de los Reyes es el primero que marca el Recreativo desde una acción a balón parado en lo que va de temporada.

Virtudes

La capacidad del Recre de sobreponerse al tanto en contra del Sevilla Atlético y volver a levantar un marcador adverso.

Talón de aquiles

Otro error puntual es severamente castigado por el rival albiazul con un gol en contra.