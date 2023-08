El balance de mitad de pretemporada del Recre deja luces y sombras a la espera de completar la plantilla

A menos de dos semanas para el debut liguero, el Decano deja atrás una primera parte de la pretemporada marcada por un intenso trabajo que ha dejado tanto luces como sombras en las sensaciones colectivas del recreativismo. Más allá de los resultados cosechados hasta ahora -tres victorias, dos derrotas y un empate- la plantilla está centrada estos días en asimilar los conceptos que el juego combinativo y de toque les va a demandar en los próximos meses. Con todo su margen de mejora, reconocido por todos, este es, sin duda, el aspecto en el que el equipo está sumando mayores enteros y en el que se le reconoce la mejor progresión, incluso en un partido como el de este sábado, donde el resultado no pasó de un empate a cero. Ahora bien, la plantilla sigue dando signos de fatiga física. En la derrota contra el Sevilla Atlético en Punta Umbría el equipo aguantó apenas una hora con tensión competitiva sobre el verde del Gil Hernández mientras que en el encuentro frente al Sanluqueño, las piernas tampoco acompañaron en los metros finales, donde faltó puntería y acierto de cara al gol. Se trata de un aspecto igualmente esencial y que condiciona otras zonas del campo, como la espalda de la defensa, donde el Recre viene sufriendo en casi todos los partidos que ha disputado hasta ahora.Cierto es que la plantilla no está cerrada. Esta pasada semana se han conocido las bajas de hasta cuatro futbolistas de la primera plantilla - Juanjo Mateo, Adrià Arjona, Mario Robles y Fran Ávila- con los que el club no cuenta de cara a la Primera Federación. Abel Gómez ya ha dejado claro que espera la llegada de refuerzos para lograr un equipo competitivo de cara a esta nueva temporada. Mientras, el retraso en los despachos, condiciona no solo los tiempos de puesta apunto de los futbolistas, sino la configuración final de la plantilla, ejerciendo una presión añadida sobre los que ahora se encuentran. Por ahora, los futbolistas dispondrán esta semana de dos días de descanso a la espera de volver al trabajo mañana martes en el complejo de Lamiya.

El Recreativo se enfrentará al Ayamonte CF este miércoles en el Estadio municipal Blas Infante a partir de las 21:00. Será el séptimo enfrentamiento y la penúltima ocasión que tendrá el Decano de ponerse a prueba antes del estreno liguero del próximo 27 de agosto frente al Intercity Sant Joan en el Estadio Nuevo Colombino.