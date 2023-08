Atlético Sanluqueño - Recreativo de Huelva: El Decano vuelve a lidiar contra sus fantasmas

No pudo ser. Una vez más al Recreativo de Huelva le faltó mordiente en un encuentro en el que también escasearon otros ingredientes esenciales, entre ellos ritmo, definición y olfato de cara al gol. Los de Abel Gómez lo intentaron, eso sí. Pusieron garra y energía en cada jugada frente a un bien plantado Atlético Sanluqueño que apenas dejaba huecos libres. Pero el estado físico cuenta demasiado en esta primera fase de la temporada y de eso, al Decano, aún le queda trabajo por delante. Como sucediera en el último encuentro frente al Sevilla Atlético en Punta Umbría, al Recre le faltó el aliento tras los primeros 45 minutos. Algo que podría considerarse asumible si el equipo, como apuntaba el propio Abel esta semana, está dando más importancia al aspecto táctico que a los resultados.La primera jugada con peligro llegó pronto. A los 2 minutos, tras un robo de balón de Rahim, la tuvo en sus botas Luis Alcalde que la estrelló en el larguero. Una jugada que, a pesar de ser el primer aviso del Decano, fue invalidada por fuera de juego del punta Caye Quintana. No tardó en responder el Sanluqueño. En el minuto 7, Rubén Gálvez logró sacar con un remate acrobático un zapatazo del central verdiblanco Fer Román. Desde entonces el partido fue un toma y daca de ambos equipos, con llegadas por parte de las dos escuadras. Nacho Heras la tuvo en sus botas para poner el 1-0 en el minuto 22 pero no estuvo acertado a la hora de definir y la mandó a las nubes con el guardameta vencido. Tras la pausa de hidratación el equipo onubense bajo la intensidad y sufrió, especialmente en jugadas a la espalda de la defensa en la que llegaron dos buenas ocasiones del conjunto Sanluqueño.Tras la reanudación, el equipo blanquiverde hizo hasta seis cambios en el descanso pero logró mantener el estado de forma de la primera parte. Por parte del Decano no se vieron cambios hasta el 61 cuando Nacho Heras, Ale Limón, Caye Quintana y Rubén Gálvez dejaron su sitio a Alex Santos, Antonio Domínguez, Morillo y Víctores. El Recre comenzó a jugar sin delanteros, apostando por reforzar el centro del campo y las incorporaciones por banda. Tampoco dió el resultado esperado de cara al gol. El Recreativo lograba presionar arriba y generar problemas en la defensa sanluqueña pero el balón no acababa de entrar. Ni de penalti. Antonio Domínguez erraba un tiro desde los once metros, después de que el arbitro señalara la pena máxima en el minuto 79.Los últimos minutos fueron apenas una copia de los primeros 80. Un equipo serio, con las ideas claras en lo táctico que tendrá que seguir trabajando para llegar en buen estado de forma al inicio de temporada. El Recre tendrá una nueva cita a domicilio este próximo miércoles frente al Ayamonte CF en el Estadio municipal Blas Infante a partir de las 21:00. Será en el trofeo XXXVIII Antonio Concepción Reboura donde el Decano se examinará nuevamente contra sus fantasmas. Previo al debut liguero, el equipo cerrará la pretemporada con un partido amistoso en el Ciudad de Lepe frente al San Roque. El equipo conocerá a partir de las 20:30 cómo de preparado está para afrontar el nuevo reto de la Primera RFEF. Por ahora, los resultados son ciértamente esperanzadores: tres victorias frente al Trigueros Balompié, el AD Cartaya y La Palma y dos derrotas frente al AD Mérida y Sevilla Atlético.