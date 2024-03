La ausencia de Rahim plantea varios escenarios para Abel Gómez

El Recreativo de Huelva contará con una baja muy importante para enfrentarse al Mérida. Rahim Alhassane fue expulsado por doble amarilla y tendrá que cumplir sanción este domingo. Más allá de eso, se marchará con su selección, Níger, para disputar dos encuentros amistosos ante Togo el día 24 y Burkina Faso el día 26. Cuando regrese a la disciplina recreativista seguirá apercibido de sanción siempre y cuando no prospere la apelación del club onubense.

Fernández Vidal reflejó en el acta que la primera amarilla que vio el lateral fue por "jugar el balón con la mano, evitando un ataque prometedor del equipo contrario", algo que queda desmentido con las imágenes que salieron posteriormente y que podrían hacer que finalmente la sanción sea por acumulación de tarjetas y no por expulsión.

Sea como fuera, el africano no estará disponible para medirse al Mérida, por lo que Abel Gómez deberá buscar un sustituto para que ocupe el lateral izquierdo. Rahim ha disputado 25 de las 28 jornadas hasta el momento, siendo titular en todos los partidos a excepción del encuentro de la tercera jornada ante el Antequera.

Aquel partido, el técnico sevillano optó por introducir a Sergio Díez a pierna cambiada, siendo Antoñito quien ocupaba el lateral derecho. No obstante, Pinillos, único lateral izquierdo de la plantilla junto a Rahim, no estuvo disponible hasta el mes de noviembre. Precisamente el logroñés fue titular en la derrota en casa frente al Real Murcia, último partido donde Alhassane no ha estado disponible.

La tercera opción, poco probable, es que Abel confíe en Álex Santos. El joven de 20 años lleva en dinámica de primer equipo toda la temporada, siendo titular en el encuentro de Copa del Rey que disputó el Recre en Tudela. Además, el lateral es fijo en un Atlético Onubense que juega el sábado a las 17:00 ante el Viso.