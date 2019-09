La asignatura pendiente del Recreativo

La asignatura pendiente. El Recreativo de Huelva aspira a sumar el próximo fin de semana sus primeros puntos de la temporada lejos del Nuevo Colombino en el encuentro que le enfrentará el domingo (18:00) al Mérida en el Estadio Romano de la ciudad extremeña, correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero de Segunda División B.

El equipo albiazul ocupa la séptima posición de la tabla con seis puntos, fruto de los dos triunfos que ha cosechado en su feudo frente al Talavera de la Reina (3-1) y el UCAM Murcia (1-0). El Recre, hasta ahora, ha conseguido convertir el Colombino en un feudo inexpugnable para sus rivales, donde lleva diez meses sin perder un encuentro oficial (contando tanto la Liga como las eliminatorias de ascenso), pues su última derrota en casa se remonta al 18 de noviembre del año pasado cuando perdió (0-1) frente al Melilla.

Pero esta temporada el Decano se ha vuelto de vacío en sus dos desplazamientos. El conjunto dirigido por Alberto Monteagudo perdió en la jornada inaugural del campeonato en San Fernando (2-1) y volvió a caer por idéntico resultado en su visita al Villarrobledo. La última victoria liguera recreativista lejos de Huelva se remonta al pasado curso, cuando el pasado 12 de mayo se impuso por 0-2 en su visita al Recreativo Granada en la trigésimo séptima jornada merced a los goles anotados por Tropi y Quiles. Entonces el equipo albiazul, en aquel momento entrenado por José María Salmerón, se encontraba luchando por acabar el torneo como campeón del grupo, algo que logró tras encadenar una fantástica racha de 22 encuentros invicto aunque posteriormente no pudo hacer realidad su sueño de ascender al caer eliminado frente al Fuenlabrada y el Mirandés.

El balsámico triunfo del pasado domingo frente al UCAM, uno de los teóricos candidatos a estar arriba por presupuesto y calidad de su plantilla pese a que no ha empezado la Liga con buen pie, ha supuesto una inyección de moral para el Recre, que por primera vez en la temporada dejó su portería a cero con una defensa que se mostró firme, segura y sin fisuras.

El Mérida no será un rival sencillo. Pese a su mal inicio (ocupa la penúltima plaza de la tabla, con dos puntos) el equipo entrenado por Santi Amaro (que ha ascendido como futbolista y como técnico con el conjunto extremeño) está muy necesitado y se plantea la visita del Decano como una excelente oportunidad para enderezar el rumbo. Esta campaña el cuadro pacense ha empatado en casa frente al Don Benito y la Balompédica Linense, en ambas ocasiones por 1-1, y ha caído en San Fernando (3-0) y el pasado fin de semana en Marbella (3-2). En su estadio no conoce la derrota desde el 6 de mayo de 2018, cuando perdió a manos del Extremadura por 0-2 en la que entonces era su despedida de Segunda B. Desde entonces ha disputado 22 partidos (19 de liga regular en Tercera, uno de fase de ascenso y dos de nuevo en la categoría de bronce) con un balance de 15 victorias y siete empates. Un dato que demuestra la dificultad que entraña ganar en ese escenario, cuyo terreno de juego no presenta las mejores condiciones.

En el Romano el Recre tratará de sumar su primer triunfo a domicilio, aprobar su asignatura pendiente y cosechar tres nuevos puntos que le permitan seguir su escalada en la tabla.