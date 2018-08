Dos albiazules con ganas de comerse el mundo

Es la oportunidad de sus vidas. No lo ocultan. Si algo comparten Álex Lázaro y Pablo Andrade es la ambición y la ilusión en su nueva aventura como recreativistas. A los dos les tocó presentación conjunta de la mano del director deportivo, Óscar Carazo.

Andrade llega cedido por el Ourense para reforzar el lateral izquierdo, aunque la temporada pasada jugó en el Rápido de Bouzas. Como buen brasileño reconoció que en su ADN está "atacar", si bien su experiencia en España le ha permitido "equilibrar". Desde que llegó "he estado mejorando la parcela defensiva y ahora me veo muy cómodo y equilibrado". Se mostró encantado de defender al Decano y muy orgulloso porque "todo jugador quiere estar aquí y tengo el privilegio de estar aquí. Vengo con muchas ganas y mucha ilusión. Estoy muy feliz". Jugar en un club de la repercusión del Decano supone "una oportunidad dentro de mi carrera deportiva y quiero aprovecharla lo máximo posible".

El meta y el lateral izquierdo confían en ver al Decano pelear por "estar arriba"

La misma ambición la mostró Álex Lázaro. El cancerbero reconoció que tendrá un duro competidor en Marc Martínez, que la temporada pasada fue uno de los más destacados del conjunto albiazul. En ese pulso sano por el puesto "trataremos de competir de manera sana para elevar el nivel de la portería". Asegura estar preparado para pelear por el puesto porque "si no me viese para ser titular no habría venido".

Para competir con Marc Martínez por el puesto se definió como "un portero trabajador al que le gusta pulir los fallos y también soy un portero ambicioso al que le gusta mejorar en todos los aspectos".

Ambos mostraron su confianza en poder luchar por estar arriba o al menos una posición muy cómoda, para lo cual Álex Lázaro defendió "ir partido a partido como dice Cholo que en realidad no es más que sentido común".