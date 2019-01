La afición se moviliza para estar en Don Benito

La ilusión y el optimismo del vestuario se traslada a la grada y la afición. A pesar de los más de 350 kilómetros de distancia y el severo frío que espera a la hora del encuentro, habrá alrededor de 250 recreativistas en Don Benito para acompañar al Decano en el primer desplazamiento de la segunda vuelta del ejercicio.Habrá al menos tres autobuses de seguidores albiazules en el Vicente Sanz. Las peñas Milenio y su filial Milenio Junior así como la Charles Adam desplazarán a sus miembros hasta Don Benito. También lo hará el Frente Onuba con un nutrido grupo de integrantes que ya estuvieron hace unos días en Villanueva de la Serena.

El Trust de Aficionados también ha organizado un autocar de seguidores. Todos ellos garantizan los dos centenares de seguidores, a los que se sumarán los que lo hagan por su cuenta. El Recreativo nunca camina solo. No hay campo de España en el que juegue que no cuente con una representación de su afición. En el Vicente Sanz no será menos. Todo apoyo suma en el objetivo recreativista de meterse en la pelea por los puestos altos de la tabla.