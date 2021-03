Calle: "Me quedo con la fe del equipo y con que podía haber sido mucho peor"

Antonio Calle valoró positivamente el empate obtenido por el Recreativo ante Las Palmas Atlético (3-3) y destacó la reacción de su equipo, que no bajó los brazos ni con 2-0 ni con 3-1.

“El primer tiempo ha estado muy igualado, ha sido un partido feo de cara al espectador, con mucha disputa y juego directo; hasta el gol no había pasado nada en ningún área. El 1-0 viene a raíz de un saque de banda nuestro al lado del córner y se convierte en una transición del equipo rival, sabíamos que ahí eran peligrosos y se convierte en una transición perfecta; luego en otra jugada aislada, el defensa tiene la posición ganada y llega un penalti riguroso y nos vamos al descanso con 2-0”, asegura el técnico albiazul.

“En la reanudación sabíamos que si marcábamos pronto nos metíamos en el partido y llegó el gol; seguimos teniendo opciones, el balón, creando ocasiones y pasamos del 2-2 en una jugada clarísima que Quiles en la línea de gol no sé que ha pasado y no la mete, y luego en la transición nos marcan el 3-1”.

“A partir del ahí el equipo no se ha rendido, hemos seguido llegando, insistiendo, y al final hemos tenido el premio, e incluso tuvimos alguna opción del 3-4, pero el resultado es justo y es un punto muy positivo después de cómo se había puesto el partido”, añade Antonio Calle.

El entrenador albiazul destaca que “la segunda parte no ha tenido nada que ver con la primera; teníamos un guión de partido y en la segunda parte es cuando se ha cumplido. Sabíamos que ellos en las jugadas a balón parado y en los centros laterales sufrían, así ha llegado nuestro peligro, con bandas, con desdoblamientos, con centros... y es una pena que nos hayamos ido con ese resultado al descanso (2-0), porque de haber sido igualado posiblemente habríamos tenido muchas opciones de ganar el partido con la segunda parte tan buena que hemos hecho”.

El punto, clasificatoriamente, no le sirve demasiado al Recreativo. “Después de cómo ha ido el partido, el punto es muy bueno. El sábado tenemos otro partido (Marino) y si conseguimos la victoria daríamos por bueno el punto de hoy. Me quedo con la sensación de que podía haber sido mucho peor y con la fe del equipo, que ha creído hasta el final, con el empate ha ido por el partido y con eso me quedo, con esa tan buena segunda parte y con la actitud. Los cambios nos han dado ese plus para poder empatar”.

Calle no mira a lo lejos y se centra en el choque con el Marino, “un rival que está pasando por momentos complicados y querrá sumar. Cada vez queda menos tiempo para todo el mundo, para alcanzar los objetivos, pero vamos a centrarnos en el sábado y luego en los demás partidos que restan”, concluye.