Valentín y Leal, dos hombres con un mismo destino

El Recreativo ha presentado en la mañana de hoy a dos de sus nuevos fichajes para la presente temporada, Jesús Valentín y Antonio Leal. Ambos solo comparten posición (centrales), ya que el canario fue de las primeras incorporaciones que cerró el Decano en el ya cerrado mercado estival y se trata de un central con un amplio recorrido, habiendo pasado por equipos como Las Palmas o Córdoba, además de haber defendido la elástica albiazul en la segunda mitad de la campaña 18/19, en la que el cuadro recreativista se coronó como campeón de Segunda División B a las órdenes de Salmerón. El joven zaguero gaditano, por su parte, llega a Huelva para vivir su primera experiencia en Segunda División B tras haber salido de Cádiz con rumbo a Villarreal en juveniles y haber pasado por los escalafones inferiores del cuadro castellonense hasta llegar al segundo filial, el Villarreal C, en el pasado año deportivo.

Jesús Valentín ha indicado durante su puesta de largo que "en la media temporada que estuve aquí fui feliz, me salieron bien las cosas individual y colectivamente, me salió esta oportunidad y no me lo pensé dos veces y quise volver al Recreativo". El defensor se plantea como objetivo individual "jugar lo máximo posible y que me salgan bien las cosas", mientras que a nivel grupal espera "que sea un gran año para todos, poder estar lo más arriba posible, aunque vamos a ir partido a partido, pero siempre mirando hacia arriba".

El Recreativo arrancará la competición el próximo fin de semana disputando la ronda de dieciseisavos de final de la Copa RFEF ante el Torredonjimeno y las sensaciones de Valentín son bastante positivas, ya que entiende que "estamos de sobra preparados. Físicamente estamos bien y ya nos conocemos, aunque hayamos llegado muchos compañeros nuevos. Tenemos muchas ganas de comenzar".

Leal, por su parte, ha señalado que su llegada al Recreativo se debe "a que es un club histórico, cualquiera que tuviera esta oportunidad la cogería" y a "la afición, que sabía de la importancia que tenía, pero cuando he llegado lo he notado aún más y me ha acogido muy bien". El canterano del Villarreal se define como "un jugador rápido, que va bien al corte y que no da un balón por perdido" y tiene claro que en esta temporada su objetivo es "crecer individualmente lo máximo posible y ayudar al equipo en todo lo que pueda". Para finalizar el gaditano ha aseverado que "el grupo me ha acogido de lujo y estoy muy contento de estar aquí".