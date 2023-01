El Recre tiene prohibido tropezar en La Condomina

El Decano no puede hacer otra cosa que ganar. Este domingo se mide al UCAM Murcia (12:00) en una auténtica final para los recreativistas. El plantel de Abel Gómez tiene que conseguir la victoria para no perder distancia frente al primer clasificado, el Antequera, principal objetivo del conjunto albiazul. Los malagueños ganaron al Cádiz B, por lo que todo lo que sea vencer para los de Abel puede ser una brecha casi insalvable. El Decano comienza el partido a 11 puntos de su rival.

Después de la vuelta de las vacaciones, el Recre tenía que vencer al Mancha Real. Venció y de qué manera. Ahora tiene que volver a dar lo mejor de sí para conseguir ganar en La Condomina y sumar un seis de seis en los últimos encuentros de la primera vuelta de la competición. Ese será el camino que el Recre tendrá que continuar si quiere seguir pisándole los talones al equipo antequerano.

Para ello tiene que ir partido a partido. Este domingo, en feudo murciano, los recreativistas no lo tendrán fácil. El conjunto albiazul tiene que adaptarse a las circunstancias y los hombres que salten al terreno de juego tendrán que competir al máximo nivel para que el deseo se cumpla ante "un gran equipo" que Abel Gómez conoce muy de cerca.

El Recre viaja a Murcia tras una semana de mucho ajetreo en la que el técnico ha tenido que "elegir un buen once y un banquillo para reforzar" para un intenso duelo. Las novedades para el encuentro de este domingo son las incorporaciones de Antonio Salinas, última llegada al Decano, inscrito tras la baja senior de Juan Delgado, la convocatoria de los canteranos Simo y José Ángel y la incorporación de Josiel Núñez, tras cumplir con su sanción.

La lesión de Pablo Caballero, el pasado domingo, remató el ataque recreativista y el panorama no era el mejor. El Recre, tras la llegada de Salinas, refuerza la posición y cuenta además en la delantera con Peter, Iago Díaz, Sergio Chinchilla y Juanito, pese a que cuenta con cinco hombres de ataque, el Decano aún no ha encontrado un ‘nueve’ para completar el rompecabezas.

Durante la semana, se han producido cuatro marchas del Nuevo Colombino como son Edmilson, Diawara, Perotti, cedido al Utrera, y Juan Delgado, sumadas a las de Pedro Pata y Laerte, en días anteriores. A todas estas bajas se suman, la ausencia de Adri Crespo y Cancelo,ambos con molestias, que podrían estar en el punto de mira como posibles bajas del plantel recreativista y Manu Galán, sancionado. Además, de los lesionados Dopi, que ya se ha incorporado a los entrenamientos, y Pablo Cabalero que pasará por quirófano por su rotura en el cúbito del brazo izquierdo.

En esta cita en la que el Recre tiene que conquistar La Condomina, se encuentra el UCAM Murcia, séptimo en la categoría con 21 puntos. El equipo universitario mira la parte alta de la tabla como pelea para la segunda vuelta. El conjunto de Jorge Romero, no cuenta con ninguna baja pero si las incorporaciones de Edu Oriol, Pito Camacho y Javi Moreno, recién llegados en el mercado de invierno. UCAM, "el equipo más fuerte de la categoría, según Abel Gómez, no ha perdido ningún encuentro en casa y peleará ante un Recre que "tendrá que crecerse ante la adversidad".

El técnico albiazul tendrá que elegir con qué once saltar al terreno de juego ya que podrán ser varias las alternativas: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Fran Ávila, Bernardo Cruz, Rubén Serrano; Josiel Núñez, Jordi Ortega o Salinas; Adri Arjona, Iago Díaz, Peter, Juanito o Chinchilla.