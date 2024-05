Caye Quintana se perderá los dos próximos partidos por sanción

Caye Quintana se perderá dos de los tres partidos que restan hasta finalizar la temporada regular. Así lo ha confirmado el comité de competición, que sanciona con dos partidos al delantero del Recreativo de Huelva por "producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa accesoria en cuantía de 90 euros al club y de 600 euros al infractor".

Asimismo, Caye tendrá que ver desde la grada los encuentros ante Algeciras primero y Recreativo Granada después. Un castigo que llega después de que el ariete cayera en la trampa del defensor del Intercity, quien provocó al delantero recién ingresado al terreno de juego cinco minutos atrás, lo que reflejó el colegiado en el acta como una agresión "por golpear con su mano el cuello de un adversario, con uso de fuerza excesiva y estando el juego detenido, tras haber sido empujado por el jugador rival". Será el segundo partido que se pierda esta temporada tras el choque ante el Castellón, donde tuvo que cumplir ciclo de amonestaciones.

De nuevo, Abel Gómez se quedará con un único delantero disponible para las próximas dos semanas. Pablo Caballero, ya recuperado de sus dolencias como demostró en el Antonio Solana frente al Intercity, volverá al once inicial salvo sorpresa. No obstante, el técnico sevillano reconoció que el argentino aún no se encuentra en plenitud física, algo que puede acusar el sábado teniendo en cuenta las dimensiones del Nuevo Colombino.

El Decano necesitará de todos los efectivos posibles para luchar por un objetivo que aún está al alcance de la mano. En caso de victoria este sábado, los albiazules le pasarían la presión al Ceuta, que saldría al césped de El Collao sabiendo que el Recre se encuentra un punto por debajo. Además, de ganar se asegura disputar la próxima jornada en horario unificado ante el filial nazarí. Está por ver aún si el encuentro se celebrará en la Ciudad Deportiva del Granada o en el Nuevo Los Cármenes.