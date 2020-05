Tres candidatos al banquillo del Recreativo

La temporada 2019-20 ya está finalizada para el Recreativo de Huelva, que no tendrá que jugar más tras la decisión tomada por la Real Federación Española de dar por finalizada la liga regular. Eso permite al Decano centrarse desde ya en el nuevo proyecto, que puede ser vital para el club, ya que en la 2021-22 se remodelará la categoría con la entrada en vigor de la Segunda B Pro, formada por dos grupos de veinte equipos cada uno. Para un club de la entidad del Recreativo, es vital dar el salto a Segunda A, o en su defecto entrar en la nueva categoría, ya que mantenerse en la Segunda B sería como un descenso encubierto.

Así que toca confeccionar un proyecto ganador, y una pieza fundamental es el entrenador. Tres son los nombres mejor colocados a día de hoy: David Cubillo, Claudio Barragán y Xisco Muñoz.

Cubillo es el favorito y también el más complicado. Como futbolista militó entre otros en el Atlético de Madrid, Xerez, Getafe, Rayo Vallecano y Conquense. Conoce ‘la casa’ ya que en la campaña 2002-03 jugó en el Recreativo de Huelva en 1ª División, con 24 partidos (13 como titular), 1191 minutos, 4 amarillas y 2 goles.

Como entrenador, el madrileño de 42 años ha dirigido al Puerta Bonilla, Getafe B, y en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. A mitad de la temporada pasada aterrizó en el Marbella, un equipo que estaba muy tocado y al que consiguió reanimar para acabar la Liga 7º; tras su llegada el equipo sumó 11 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Este año el Marbella ha sumado 13 partidos ganados, 14 empatados y sólo uno perdido.

Cubillo es de los técnicos más cotizados de la categoría por el gran trabajo que ha hecho en este último año y medio, y a buen seguro no le faltarán propuestas. Su cotización es alta y podría tener ofertas de Segunda A. Un dato curioso, quizás un guiño del destino: en la jornada 27 el Marbella era líder y en la última que se disputó visitó Huelva, donde sólo pudo sumar un empate y perdió el liderato a manos del Cartagena. Termina contrato este 30 de junio. En teoría el Marbella debe jugar el play off de ascenso, pero si finalmente no se juega, el Cartagena daría el salto de categoría y el Marbella repetiría en Segunda B, lo que facilitaría su salida.

No se descarta la continuidad de Claudio, un hombre de club que llegó con un proyecto que no era suyo

Claudio Barragán es otra de las opciones que baraja la secretaría técnica. El valenciano de 56 años tenía una cláusula automática de renovación si metía al Recre en la Copa del Rey (para ello debía acabar entre los 7 primeros) pero el parón abortó cualquier opción. En la entidad tiene buen cartel, ya que se le considera un hombre de club, que se adapta a lo que hay y no tiene grandes exigencias. En sus cuatro partidos sumó una victoria (2-0 al Sanluqueño), dos empates (1-1 con la Balona y 0-0 con el Marbella) y una derrota (2-1 en Don Benito), pero en ese mes el equipo ganó en solidez y consistencia y mostró una línea ascendente. No le ha dado tiempo a demostrar más y también hay que tener en cuenta que se encontró con una plantilla hecha a medida de Monteagudo.

Claudio, internacional con España, jugó en el Levante, Elche, Mallorca, Deportivo de La Coruña, Salamanca, Elche y se retiró en el Alone Guardamar de Regional de 2002 a 2004. Como entrenador inicia su trayectoria como segundo en el Elche y en la séptima jornada de la temporada 2008-09 es nombrado primer entrenador; posteriormente dirigió a la Ponferradina cuatro temporadas, Cádiz, Mirandés y Hércules antes de recalar en Huelva. En su haber destacan dos ascensos a Segunda A con la Ponferradina y el Cádiz.

Xisco Muñoz, balear de 39 años, también cuenta con una dilatada trayectoria como futbolista: jugó en el Mallorca B, Tenerife, Valencia, Betis, Levante y Nástic de Tarragona. Al igual que Cubillo, ha sido exjugador del Recre, donde estuvo en las temporadas 2000-01 en Segunda A (39 partidos, 35 como titular, 2.970 minutos, 9 amarillas y 10 goles) y en la 2002-03 en Primera (23 partidos, 7 titular, 1175 minutos, 5 amarillas, una roja y 6 goles).

Como entrenador no tiene demasiada experiencia. Se retiró en 2016 y pasó al cuerpo técnico del Nástic. En 2019 debuta como entrenador del Dinamo de Tbilisi (Georgia) conquistando la Liga.

Estuvo cerca de fichar por el Decano tras la marcha de Alberto Monteagudo. Está libre y en una reciente entrevista ha mostrado su disposición a venir. “¿A quién no le gustaría ser el entrenador del Recreativo?”, aseguró.