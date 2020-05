Xisco Muñoz deja la puerta abierta a su regreso al Recre

Xisco Muñoz deja la puerta abierta para entrenar al Recreativo de Huelva la próxima temporada. En una entrevista a Timejust el exalbiazul recuerda con cariño su pasado en el Decano.

“En Huelva empezó todo, el otro día lo hablaba con Lucas (Alcaraz), y al final yo creo que es así, yo llego siendo un niño, y posteriormente fui avanzando categorías, empezando desde pequeño hasta llegar a jugar en Primera División, y para mí tengo uno de los recuerdos maravillosos. En Huelva, siempre me han apoyado muchísimo, y a los jugadores siempre nos recuerdan los sitios en los que siempre se les ha apoyado. Sinceramente, siempre puedo hablar bien de Huelva y del Recreativo, para mí es un equipo que me ha dado muchísimo, desde ahí empezó y a partir de ese momento, mi carrera para mí fue buena”.

Tira de nostalgia y destaca que “recuerdo mucho el Viejo Colombino, cuando llegábamos y entrábamos por la puerta del vestuario que era pequeñita, era muy especial. Recuerdo los primeros partidos contra el Atlético de Madrid o el Betis, esa temporada que esos equipos estaban en Segunda División, y luego pues, en Primera División creo que hay momentos. En cuanto al gol, seguramente me quedo con el que marqué en semifinales de la Copa del Rey contra el Osasuna. Estos momentos son los más importantes para mí en Huelva”.

El técnico sigue la actualidad del Decano. “Ahora mismo la temporada no ha salido como se esperaba, pero en el fútbol muchas veces pasan estas cosas, así que hay que darle naturalidad y seguir hacia delante; está claro que no todos esperábamos que el resultado fuese este, pero lo único que hay que hacer ahora es no echarnos piedras encima y pensar en el año que viene. También es verdad que en muchos partidos el Recreativo se ha merecido ganar y no ha ganado, el fútbol es así, y lo importante es que ya hay que pensar en la próxima temporada.”

Varias informaciones le colocan en la órbita del Decano para ser el próximo entrenador. “Ahora mismo el Recre tiene un entrenador que es Claudio, y hay que mantenerle el máximo respeto hasta que se confirme un poco todo, y ahora lo único que pienso es que se pase todo esto del Covid-19. En su momento hubo un interés, pero no me gustaría hablar del futuro, siendo Claudio su entrenador.”

"No era el momento" tras la destitución de Monteagudo. "Mi oportunidad (de entrenar al Recre) ya llegará", asegura convencido

Sí tiene claro que le gustaría sentarse en el banquillo del Nuevo Colombino. “Hombre, claro. Al final la pregunta es “¿A quién no le gustaría entrenar al Recreativo de Huelva?”, es un equipo diferente y es un puntero, todos los entrenadores queremos entrenar al Recreativo, no lo dudes. Además, ponle un plus porque yo estoy en deuda un poco con el club, ya que como entidad me ayudó un poco a crecer como futbolista y ahora que está pasando más problemas económicamente, estaría dispuesto a cualquier precio, pero ahora no es momento de hablarlo.

Xisco fue uno de los nombres que sonó tras la destitución de Alberto Monteagudo. “Sí, por un motivo u otro no salió, pero estoy muy agradecido a la gente que trabaja en el club por ese interés y por todo, al revés yo encantado. Si no era el momento, no era el momento, el fútbol es así, y yo creo que mi oportunidad ya llegará”.

Xisco deja atrás una etapa “excelente” en Georgia. “Al final después de estar dos años como segundo entrenador en el Gimnàstic de Tarragona en Segunda y probar tu aventura como primer entrenador, pude dirigir a un equipo grande como es el Dinamo de Tbilisi. La etapa fue fantástica, ha sido una experiencia buenísima, donde he aprendido muchísimas cosas, y la verdad que estuve muy contento”.