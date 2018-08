Tranquilidad con los pagos e inscripciones

A día de hoy el Recre no ha inscrito a jugadores en la Federación Andaluza para iniciar el campeonato, lo que ayer provocó cierto revuelo entre los aficionados en las redes sociales, pero el club está tranquilo y garantiza que cumplirá. El plazo para hacerlo vence el viernes a las 15:00. No es un problema exclusivo del Decano, ya que ayer había otros cinco conjuntos andaluces que aparecían en la web de la Andaluza sin los jugadores mínimos apuntados para comenzar la competición. De hecho, en la web de la Federación Murciana tanto Cartagena como Jumilla aparecían ayer sin el mínimo necesario, mientras que el Real Murcia tenía sólo a 14 jugadores inscritos. Los tres extremeños por su parte figuraban ya con futbolistas suficientes aunque sus últimos refuerzos no estaban todavía.

Para poder inscribir a sus futbolistas, en el caso albiazul hay que resolver el pago pendiente de 250.000 euros con la Andaluza y otros 150.000 con la AFE, según Onda Cero. Fuentes de la entidad recreativista se mostraron ayer tranquilas porque "claro que se va a resolver y vamos a competir con total normalidad. Está controlado". Estas mismas fuentes aseguraron que "todos los clubes apuran hasta el final y no somos los únicos que aparecemos así todavía. Estará arreglado a tiempo".

Las cantidades venían recogidas en el pliego de venta como compromiso ineludible del futuro comprador antes de la firma ante notario, una vez se le adjudicasen las acciones del club. El retraso en la finalización del proceso, que está a la espera del segundo informe de la LFP sobre el plan de viabilidad de Krypteia Capital, ha provocado que el problema tenga que ser resuelto de forma alternativa. En el Recre la tranquilidad es "total" ya que "se está trabajando para resolverlo todo sin problemas".