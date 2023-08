Sergio Chinchilla se despide del Recre

El Recreativo de Huelva y Sergio Chinchilla "han llegado a un acuerdo para su desvinculación con el Decano" así ha hecho oficial la entidad albiazul la marcha del delantero que llegó al Recre en el mercado de invierno y que tenía contrato.

El extremo derecho fue una de las incorporaciones que hizo Dani Alejo la pasada temporada en el mercado invernal. Sergio Chinchilla anotó dos goles con el Recreativo de Huelva y disputó un total de 19 partidos con la elástica albiazul.

El club "agradece toda la colaboración en el proceso y su implicación dentro y fuera del campo. ¡Gracias y mucha suerte en el futuro!" ha publicado el Recre en sus redes sociales.

Por su parte, el delantero ha publicado una carta de despedida en redes sociales: " Queridos recreativistas, llegó el momento de despedirme. No ha sido una etapa fácil pero me voy con la cabeza alta por haber luchado casa segundo por este escudo y conseguir un ascenso que guardaré con mucho cariño. Ha sido muy poco tiempo, algo que me entristece pero suficiente para ver la grandeza de toda una ciudad. Quiero dar las gracias a todas las personas que siempre me han apoyado y han creído en mi de manera condicional, a mis compañeros, cuerpo técnico, servicio médico, trabajadores del club. Y gracias a la AFICIÓN porque vosotros sois lo más importante del Recreativo. Con todo mi corazón, os deseo lo mejor".