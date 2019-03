Salmerón aísla a la plantilla de la presión

La euforia se queda en la grada. Esa es la consigna principal que Salmerón, entrenador del Recre, quiere transmitir a sus jugadores. El domingo el corazón latirá en la hinchada albiazul, pero la cabeza ha de mantenerse fría en los que salten al verde ante al San Fernando mañana a las 17:00. El partido como bien advirtió el míster ayer es “importante, pero no decisivo” por lo que es esencial que la confianza no se extienda por el vestuario del Decano.

El equipo esta bien, sí. Compite como el que más, es cierto. Pero aun no tiene nada amarrado. Y no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Por ello, el técnico advierte de la dificultad del encuentro ante el San Fernando, uno de los equipos más difíciles de la categoría por su capacidad a balón parado y su solidez defensiva.

El San Fernando es un “equipo difícil, es un equipo que juega muy directo, sólido en el área”. Los costeros son, según Salmerón, “muy buenos a balón parado, y en segundas jugadas” que con “un balón te mete muy directo en el área”. El técnico sabe a quien se enfrenta y como preparar a sus jugadores. Si por algo se ha caracterizado el entrenador almeriense esta temporada es por la versatilidad que ha sabido darle al equipo según el rival que tuviera en frente. Conjugando piezas y moviendo posiciones según soplara el viento. Para el duelo con los de la Isla, “vamos a tratar de tener la pelota para manejar nosotros el encuentro y llevar el ritmo del partido”.

El San Fernando “saca provecho de cualquier cosa” por lo que el técnico prevé “un partido complicado por como compite el rival”, pero es en ese sentido donde recalca que “vamos a competir como ellos y vamos a hacer las cosas bien” para llevarnos los 3 puntos.

El Recre no podrá contar con Ródenas por una baja a causa de una lesión muscular, ni con Israel Puerto por sanción. Con respecto al delantero ilicitano, “esperemos que la semana que viene empiece a trabajar con normalidad con el grupo”. Salmerón no es muy asiduo a dar pistas a los rivales sobre el equipo que saldrá de inicio, y para este partido no iba a ser diferente. “El once lo tengo medio seguro”, aunque hay que esperar a mañana –por hoy–. “Tengo decidido muchas cosas donde creo que le podemos hacer daño y nos puede beneficiar”, pero aun no hay nada cerrado.

El preparador recreativista sabe que el partido del domingo del Recre ante el San Fernando se presenta ante el aficionado albiazul como una verdadera final. Una de las tantas, a las que se enfrenta el Decano hasta el final de temporada. El recreativismo está exultante, y desde tanto el club como desde distintos colectivos recreativistas se está haciendo una llamada a toda la afición para convertir el Nuevo Colombino en una auténtica encerrona para su rival, en estos momentos directo, por un puesto en los play off de ascenso a Segunda División. Pero Salmerón baja el balón al suelo, “es obviamente un partido muy importante, y si ganamos nos distanciamos de un rival directo, pero van a quedar muchas jornadas”.

El ambiente, sin duda, es el propicio para un partido para recordar. “El ambiente en la ciudad se nota, y esperamos ver el Nuevo Colombino lleno y demostrando su pasión por el fútbol”. Mostrándose seguro de que “habrá una gran respuesta” por parte de los aficionados pero que sus jugadores “están aislados de la presión”.

El almeriense ya anticipó que "habría novedades" en referencia al reciente fichaje de Carlos Fernández para completar la plantilla. En este sentido señaló que la integración de Marc Caballé y Carlos Martínez es notoria, “están jugando muy bien, van a ser muy importantes” el técnico repite “que aunque no estén en el once “son jugadores determinantes” como el resto de la plantilla. Los futbolistas están llevando bien la presión, “no tenemos la sensación de que sea un partido determinante. Sabemos que cada vez estamos más cerca”. No creo que se vaya a caer ningún equipo de los que están arriba”. Hay que buscar siempre la victoria, con un gol mas que el contrario por lo demás no nos preocupa esa situación.