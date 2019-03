Un reto para la afición

Vaya por delante que la afición del Recreativo siempre ha sido como la sangre, que acude a la herida sin necesidad de que se le llame. Lo hizo en los momentos de zozobra, cuando el Decano naufragaba a la deriva y ahora, años después, puede presumir de haber llenado un campo de más de 20.000 espectadores en Segunda División B y con la amenaza del descenso a Tercera a la vuelta de la esquina. Si la respuesta fue masiva en un camino lleno de sombras, lo lógico es pensar que ahora, que el sol entra por la ventana lo suficiente como para calentar y no despertar al Decano del sueño de jugar la promoción de ascenso, el Nuevo Colombino vuelva a registrar una entrada que quedará para la posteridad.

La llegada del San Fernando, un rival directísimo en la lucha por sellar una de las cuatro primeras plazas, ya parecía un aliciente suficiente como para que el próximo domingo (17:00) se viviera una tarde de fútbol más propia de una categoría superior, pero el club ha aprovechado la inercia positiva y la reactivación de la recremanía para poner en bandeja de plata la asistencia masiva al coliseo albiazul dándole al socio la posibilidad de retirar un máximo de dos entradas a un precio de cinco euros cada una.

El escenario ya tenía la decoración perfecta para vivir una obra imperdible el fin de semana, pero los actores principales han decidido aparecer en escena antes de tiempo. La plantilla del Recreativo tiene ganas de compartir su momento de forma en un ambiente único y han utilizado las redes sociales para retar a su hinchada a volver a colgar el no hay billetes. Y, por supuesto, el primero en dar el paso adelante no ha podido ser otro que Caye Quintana, por dos motivos principales, porque el isleño lleva el azul y blanco en el ADN y porque con sus doce goles es la punta de lanza de un equipo que tiene la autoestima por las nubes en el tramo más decisivo de la temporada. No se ha andado con rodeos el pichichi albiazul, que reaccionó a la campaña lanzada por el club preguntando “¿No hay hue... a llenarlo?¡Vamos afición!”.

No hay hue..... a llenarlo ? Vamos afición !! 💪🔵⚪️🔵 pic.twitter.com/Y24LYIJftb — Caye Quintana. (@CayeQuintana10) 11 de marzo de 2019

El mensaje del canterano no fue el único que salió desde el vestuario del Recreativo al mundo. El capitán Diego Jiménez rememoró los encuentros en los que se llenó la grada del Nuevo Colombino y refirió: “Ya lo hicimos varias veces, ¿y si lo volvemos a hacer?”.

Desconocidos son aquellos días de recreativismo con sufrimiento para Alberto Ródenas, que quiso cuestionar si “¿se llenará el Nuevo Colombino?”.

El rival también pondrá de su parte. El Recre ha enviado 300 entradas al San Fernando y una de sus peñas, la Peña Templo Azulino, ya ha conseguido llenar un autobús y ha comenzado a ocupar un segundo vehículo, según ha informado el club de La Isla. Con todos esos ingredientes y sabiendo la receta de memoria, no queda otra que pensar que el domingo el Nuevo Colombino volverá a vestirse de gala.