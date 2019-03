La llamada del Nuevo Colombino

Nada se le puede reprochar a la afición albiazul. Una hinchada que en los últimos años solo ha vivido sin sabores lo merece todo. De este modo, la inigualable racha del Decano que no ha perdido en las últimas 12 jornadas no es más que otro aliciente para llenar el Nuevo Colombino el próximo domingo. El objetivo principal es lograr la victoria que deje casi sentenciado la presencia del Recreativo en los puestos de promoción a Segunda División.El club, consciente de lo vital del choque ante el San Fernando, rival directo por los puestos de play off a las 17:00 de la jornada dominical ha lanzado una campaña específica con un lema especial para el duelo: Superamos la agonía, compartamos la ilusión. A través de sus canales oficiales el club ha informado a los aficionados de los aspectos más relevantes de la campaña.

El Recre pone en marcha una campaña para llenar el estadio el domingo ante el San Fernando

Con la intención de que el Nuevo Colombino “vuelva a presentar una vez más un ambiente de gala, pero con la ilusión de un objetivo totalmente diferente en el horizonte”. Los socios del Recre podrán retirar hasta 2 entradas, de la zona de su carnet, al precio de 5 euros cada una. Éstas pueden adquirirse en la taquilla de gol sur de martes a viernes en horario de 10:00-13:30 y 16:00-19:00 y el sábado de 10:00 a 13:30. El club recuerda que la “promoción es válida hasta el sábado hasta el cierre de las taquillas o hasta agotar existencias". Para la venta online habrá un precio único de 10 euros, en todas las zonas del estadio, para socios y no socios. Promoción con una validez similar a la venta de entradas para los socios del club.

En taquilla presencial sí podrán adquirirse entradas hasta el domingo y estarán a la venta al precio habitual (10 euros en los goles, 15 euros en fondo, 20 euros en tribuna y 5 euros las entradas infantiles) desde las 15:30 y hasta el inicio del partido.

Superamos la agonía, compartamos la ILUSIÓN💙Tres años después de aquella llamada de auxilio del #Decano al recreativismo, el Nuevo Colombino volverá a vestirse de gala, esta vez por un objetivo mucho más ilusionante. #CompartamoslaILUSIÓN #RecreSanFernando #VamosmiDecano🔵⚪️ pic.twitter.com/ph1mli8hCi — RC Recreativo Huelva (@recreoficial) 11 de marzo de 2019

La entidad albiazul señala que “este fin de semana el Decano se enfrentará al San Fernando en un partido clave para las aspiraciones recreativistas. El destino ha querido que este encuentro crucial tenga lugar justo 3 años después de aquel llamamiento urgente que la entidad lanzó a la afición ante una situación límite. En aquella ocasión, el recreativismo respondió sin dudarlo y aquel partido registró un lleno absoluto en las gradas del coliseo albiazul”. Es la llamada del Colombino.