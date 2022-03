Rubén Jurado: "Si mi trabajo vale para que otro compañero marque, me voy contento a casa"

Rubén Jurado espera que el Recreativo de Huelva consiga los tres puntos en el derbi del domingo ante el Cartaya (Nuevo Colombino, 17:00) y celebrar un posible ascenso si el Utrera pincha por la mañana (12:00). Podría ser titular esta jornada, tras la suplencia en Pozoblanco.

El delantero del Decano asegura el "el equipo está bien, entrenando fuerte, con la misma intensidad de siempre y pensando que el domingo hay otra final, un partido muy importante que hay que sacar adelante". Será la segunda oportunidad para lograr el ascenso. "Dependemos del Utrera; lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y si ellos ganan, esperar".

La opción de ascender en la jornada siguiente, en la que los albiazules tienen turno de descanso, es otra posibilidad: "Perfecto, siempre que se dé es bueno, lo importante es ascender lo antes posible, aunque lógicamente sería más bonito hacerlo en casa delante de nuestra gente", asegura el delantero, que tiene claro que "tenemos que sumar de tres en tres antes que fijarnos en otros resultados; lo primero somos nosotros, conseguir los tres puntos, disfrutar y ganar", añade.

El pasado fin de semana al Recreativo le costó mucho jugar en Pozoblanco, un equipo que supo cómo hacerle frente. "Ellos también se jugaban mucho y es un campo difícil; salieron con una intensidad bastante fuerte, sobre todo en la primera parte, donde tuvieron una marcha más; metieron el gol y se les puso el partido de cara. El equipo reaccionó en la segunda parte, físicamente estuvimos mejor, empatamos y luego el partido fue de ida y vuelta y pudo ganar cualquiera. El empate fue lo más justo", asegura Rubén Jurado, que no quiso entrar en polémicas sobre la permisividad del colegiado en Pozoblanco: "A los árbitros hay que dejarles hacer su partido, nosotros tenemos que ir a lo nuestro, ganar los duelos, tener más intensidad, marcar y sumar los tres puntos", añade.

En Pozoblanco llegó su primera suplencia desde que llegó al Decano. "El entrenador está dando minutos y rotando a los tres (él, Chendo y Juan Delgado); cada uno lo hace lo mejor posible para el equipo y ya depende del técnico" quién es titular y quién suplente.

El gol se le está resistiendo últimamente. "Estoy tranquilo; aunque soy un delantero y me gusta marcar goles, pero también asociarme, ayudar al equipo, que está por delante de mi, y si mi trabajo vale para que otro compañero marque yo me voy contento para casa. Llevaba varios partidos sin chutar a puerta, y en Pozoblanco hice un gran remate de cabeza que no sé cómo no entró".

Por último, confiesa que "sí estaré atento al partido del Utrera"; independientemente de ese resultado "tenemos que salir con un cuchillo entre los dientes, con intensidad y a darlo todo, porque es un derbi y jugamos ante nuestra gente; hay que ganar y si se da la circunstancia, celebrarlo" el ascenso.