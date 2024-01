Rubén Gálvez: "Cuando queden diez jornadas veremos si estamos para soñar"

Con unos números enviables y una solvencia que muchos equipos firmarían a comienzos de temporada. El cancerbero Rubén Gálvez ha compartido en sala de prensa sus sensaciones sobre el último encuentro en el que volvió a dejar la portería a cero, como en las últimas cuatro ocasiones, a excepción del penúltimo encuentro frente al Algeciras en el que, a pesar de todo, el Recre venció por 2-3 en un encuentro vibrante.

El de Aracena aseguró que el equipo se encuentra "en una buena dinámica" a la que se suma, un momento anímico colectivo "muy cómodo y de mucha confianza". El arquero confía en continuar en esta línea este próximo fin de semana ante el Córdoba. "Ojalá que sigamos así y nos llevemos los tres puntos".

A pesar de encontrarse en una situación soñada a principios de temporada, con 18 puntos sobre los puestos de descenso, Gálvez no quiere lanzar las campanas al vuelo. "Cuando queden diez jornadas valoraremos si estamos para soñar", mientras tanto, "sabemos el potencial que tenemos y donde estamos, vamos a ir paso a paso que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí".

También reconoce el arquero un colchón importante sobre el sexto clasificado, con siete puntos que le sitúan en una cómoda posición dentro de los puestos de playoff. "Es cierto que contamos con ese colchón pero en esta categoría si quieres sacar pecho te hunden rápido" por lo que apena a no cambiar lo que hasta ahora les ha hecho llegar hasta ahí. "No podemos perder esta esencia".

La defensa con balón: clave

Acerca de si el partido frente al Córdoba lo toman como una revancha deportiva por el resultado de la primera vuelta, Gálvez lo niega. "Queremos ganar, lograr los tres puntos delante de nuestra afición y que se sientan orgullosos de su equipo". Lo que sí buscan los albiazules con esta victoria es cambiar la dinámica frente a los equipos de la parte alta de la clasificación contra los que el equipo no ha logrado puntuar. "Tenemos ilusión por ganar el domingo y competir bien a ver si somos capaces de cambiar esa situación", explicó. Algo que además podría comenzar a decantar el golaveraje en favor de los intereses del decano. "Quiero los tres puntos y si después se puede mejorar el golaveraje mucho mejor"

El cancerbero ha querido destacar la situación cómoda en la que se ha visto en estas últimas jornadas, donde los equipos han llegado con mucha menos asiduidad a su portería. "Eso habla muy bien de cómo va el equipo. Defendemos con balón a diferencia de la temporada pasado y eso ayuda a que los equipos lleguen menos". Pese a todo, "cuando me toca actuar intento ayudar aunque es verdad que en los últimos partidos he tenido poco trabajo", explicó tirando de ironía. "Ojalá seguirme aburriendo y que no lleguen".

Esta evolución es parte del éxito albiazul y del paso adelante que han dado jugadores como Rubén Serrano, al que se le ve más resolutivo en las últimas semanas. "El equipo cuenta con mucha soltura para sacar el balón", ha explicado. "Ahora sabemos, cuando damos un pase que el compañero no la va a perder y eso nos da confianza y tranquilidad".

La parte negativa de esta esta buena marcha es la marcha de miembros de la plantilla que podrían tener una salida en este mercado de invierno. "El vestuario sigue siendo una familia", aseguró el de Aracena. "A pesar de que hay compañeros que no saben cuál es su futuro, en ningún momento han hecho un mal gesto ni un mal entrenamiento. Todos vamos a una y creo que esto es lo bonito del fútbol".