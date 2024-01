Gorka Iturraspe: "La del Córdoba será una batalla muy bonita"

Gorka Iturraspe ha pasado este miércoles por los micrófonos de la sala de prensa del Nuevo Colombino para dar a conocer cuáles son sus impresiones de cara tanto al importante partido frente al Córdoba como en el futuro inmediato.

El abadiñarra, que salió desde el banco en la victoria frente al Atlético Baleares, ha confiado en que "no acabe nunca esta buena dinámica" en la que el Recreativo lleva ocho jornadas sin conocer la victoria, a excepción del partido frente al Real Murcia en el que el equipo perdió por la mínima.

"No nos queremos descolgar", ha expresado Iturraspe en relación al encuentro de este fin de semana. "Sabemos que tenemos un partido muy dificil, los dos equipos venimos de una dinámica parecida de partidos sin perder". Un hecho que hará que el encuentro "será una batalla muy bonita".

Sobre la fórmula que ha llevado a los albiazules a acumular tanto éxito en este último tramo de la temporada, el mediocentro asegura que "el fútbol son detalles", como pudo verse en el partido frente al Atlético Baleares. "Ellos empezaron muy bien, querían la victoria frente a su gente pero nosotros tuvimos todo de cara, incluso el balón parado". La misma situación ha venido repitiéndose en otros encuentros porque, aunque no lo parezca, "en esta categoria las diferencias nos son tan grandes".

Por ahora el Recre tiene una ventaja de siete puntos sobre el sexto clasificado, un colchón que a pesar de ser importante no levanta los pies del suelo a los albiazules. "No es fácil conseguir esta diferencia de puntos pero esto es muy largo", opina Iturraspe. "Lo dificil no es llegar sino mantenerse, tenemos que hacer una segunda parte de este nivel".

"Queremos la revancha frente al Córdoba"

A pesar de la buena racha, Iturraspe no olvida el partido de la primera vuelta frente al Córdoba. Un encuentro que los albiazules perdieron por la mínima. "En el primer tiempo no hicimos un mal partido pero en el segundo nos avasallaron y lograron un gol al final", aseguró tirando de autocrítica. "Se merecieron la victoria pero ahora queremos la revancha"

En este sentido, Iturraspe reconoce que "una victoria ante el Córdoba daría mucha moral" por lo que es un partido que personalmente tiene muchas ganas de jugar. "Todo partido en casa y ante nuestra afición, con dos equipos en playoff es muy atractivo" máxime cuando la ausencia de David Del Pozo por sanción le da más opciones de entrar en el once. "Estoy preparado y con muchas ganas pero la decisión sobre si juego en manos del mister". En todo caso, "intentaré aprovecharlo y ayudar al equipo a conseguir la victoria".

Esta sensación es compartida por la totalidad de la plantilla que ya ve el descenso como una pesadilla cada vez más lejana. "En el vestuario se respira una ilusión especial y la moral está muy alta pero el objetivo es el mismo, ganar el partido semana tras semana, eso es lo que nos va a dar el estar más arriba o más abajo a final de temporada", confirma.

Lo que tiene claro es que "si estamos ahí arriba es por algo" a pesar de que no se han logrado victorias frente a los rivales más duros de la categoría. "Queremos demostrar que somos capaces de competir contra estos equipos. Medirnos contra ellos y dar el nivel que queremos dar".