Rubén Gálvez tiene un récord en el grupo II de Primera Federación: Por esto es el guardián

No es habitual ver al portero del Recreativo de Huelva, Rubén Gálvez, recoger un balón de su portería. Solo lo ha tenido que hacer en la mitad de los partidos disputados, y en hasta 14 ocasiones -los goles encajados por el Decano en esta temporada-. No es el guardameta del grupo II de Primera Federación que menos encajado, pero sí el que más porterías a cero ha dejado en los 16 encuentros disputados hasta la fecha. Todo un récord al que hay que darle más valor aún si se tiene en cuenta que el Recre no ocupa las primeras posiciones.

El 'gato de Aracena' ya se ha erigido en varias jornadas como salvador del Decano y sus paradas han dado puntos que ahora permiten al Decano estar en una posición desahogada y mirar hacia arriba. Todo un seguro de vida para un club que, visto lo de las últimas jornadas, aspira a estar en la parte alta de la clasificación.

Tiene mucho que ver también la defensa. La buena sintonía entre Trapero y Rubén Serrano, la veteranía y la experiencia de de Gálvez, el incansable trabajo de Sergio Díez, el pundonor de Antoñito y la velocidad de Rahim -por nombrar algunas de las aptitudes más destacadas en defensa- son también 'clave' para explicar el por qué de que el Recre conceda pocos tantos.

En Linarejos Gálvez no encajó ningún gol pese a que el equipo jugó con diez la práctica totalidad del partido. Sí que recibió un tanto ante el Real Murcia, pero antes de ello había encadenado tres partidos consecutivos con la portería a cero (Atlético Sanluqueño, Mérida y Alcoyano). Ni San Fernando, ni Melilla, ni Ceuta ni Antequera pudieron tampoco superar al guardameta onubense, algo que solo han hecho otros pocos (Castellón, Intercity, Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla, Málaga, Córdoba e Ibiza). Una estadística que refleja, además, que el Recre cayó derrotado en la mitad de los partidos en los que recibió una diana.

A modo de comparativa, solo Alfonso Herrero (Málaga), Eric Puerto (Antequera), Carlos Marín (Córdoba), Pedro López (Ceuta) y Lucas Cañizares (Real Madrid Castilla) se acercan a la marca del meta albiazul. El primero de ellos acumula siete partidos imbatidos, mientras que los restantes dejan el listón en seis.

La portería del Ibiza, por su parte, también se asemeja a la del Decano con siete partidos imbatida, si bien los cambios en esta posición se traducen en que ninguno de los porteros haya logrado tal marca. Sequeira dejó su meta a cero en cuatro ocasiones, Reynet en dos y Fabricio en una.

Respecto al resto de equipos de la primera mitad de la tabla, cabe destacar a Lucho García (Algeciras), con cinco partidos sin recibir gol; a Gonzalo (Castellón), con tres; y a Herrera (Intercity), con cuatro.

En términos absolutos, solo tres equipos del grupo II de la Primera Federación han concedido menos tantos que el Recre (14): Málaga, con 11; Algeciras, con 12; e Ibiza, con 13. Ya el Antequera y el Intercity han encajado uno más que los albiazules; el Córdoba, el Alcoyano y el Castellón, dos más; y el Ceuta, tres más.