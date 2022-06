Las dudas de Romero abren la puerta del Recre a Abel Gómez

Las dudas de José Juan Romero despejan el horizonte del banquillo del Recreativo de Huelva. El mejor colocado ante la imposibilidad de fichar al actual técnico del Eldense es Abel Gómez, según ha anunciado la Ser. Gómez finalizó su etapa en el Rayo Majadahonda hace unas semanas tras disputar la fase de ascenso a Segunda División. El club notificó que no iba a continuar, por lo que se encuentra libre y podría firmar en las próximas horas.

El Recre tiene muy claro el perfil. El entrenador que se siente en el banquillo del Nuevo Colombino será un técnico que haya ascendido a Primera RFEF la pasada campaña o que haya entrenado en esa categoría. Un proyecto ambicioso como el que prepara el conjunto albiazul debe tener a los mandos a un preparador de garantías. Nombres como los de José Juan Romero, Alberto González o el propio Abel Gómez responden esas características.

El nombre de Abel Gómez no había trascendido hasta ahora pero, según fuentes albiazules, formaba parte de la terna de técnicos con los que lleva semanas trabajando el Recreativo. No obstante, de todos los nombres a los que sondeó Dani Alejo es "el que más interés ha mostrado", reconocen fuentes de la entidad recreativista. El principal objeto de deseo albiazul fue siempre José Juan Romero. El sevillano no obstante dilató su salida del Eldense hasta el punto de agotar la paciencia del Decano.

El Recre se había planteado esta semana como límite para la contratación del entrenador de su nuevo proyecto. El club tiene preparada una campaña de abonados que verá la luz la próxima semana. Para entonces debe haber un técnico a los mandos y los primeros movimientos en la plantilla concretados.

El club decidió en las últimas horas dar por cerrada la vía Romero para abrir la puerta a Abel Gómez. Su incorporación puede concretarse en las próximas horas si fructifican las conversaciones en marcha. En su caso no hay terceros club ni esperas innecesarias. El técnico sevillano cogió las riendas del Raya Majadahonda en marzo de 2021 tras el cese de Antonio Iriondo y ha logrado éxitos deportivos como la promoción de ascenso a Segunda División disputado en este curso.

Gómez dirigió al Rayo Majadahonda durante 50 partidos con un bagaje de 26 victorias, seis empates y 18 derrotas. Bajo su batuta se consiguió el ascenso a Primera RFEF y el play-off de este año, donde cayeron ante el Albacete Balompié en semifinales. En Copa del Rey llegaron a eliminar a CD Eldense y Málaga CF para verse las caras ante el Atlético de Madrid en dieciseisavos de final.

La segunda quincena de junio será frenética en el Nuevo Colombino con la confirmación de todas las operaciones que se encuentran en marcha o planteadas. Hace ya dos meses que terminó la competición y en menos de cuatro semanas comenzará la pretemporada. El balón vuelve a rodar.