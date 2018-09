Regularidad e intensidad

Con naturalidad y con la tranquilidad que ofrece la experiencia, así confecciona José María Salmerón el escenario previo al encuentro ante el Cartagena. El técnico almeriense no despega los pies del suelo ni imaginando el mejor domingo posible: "Si ganamos tendremos 9 puntos y nada más". El conocimiento de un rival poderoso hace que el ex del Real Murcia hable desde el respeto, que no es lo mismo que el miedo: "El Cartagena tiene un equipo muy fuerte que tiene el objetivo reconocido de luchar por el primer puesto. Tiene un presupuesto grande y va a ser un partido complicado, como cualquier otro". No obstante, es el Recre el que parte "con mucha moral y confianza" tras sus dos primeras victorias, pero avisa el míster que "tendremos que tener mucha intensidad. Estos partidos se ganan siendo intensos, no teniendo errores y con el apoyo de la afición, que lo vamos a tener".

El calendario ha sido caprichoso con el Recreativo, que en apenas tres semanas tendrá que medirse a tres de los grandes aspirantes a jugar la promoción de ascenso: "Es lo que nos toca, ahora tenemos tres partidos muy complicados con tres equipos que van a buscar el primer puesto. Sabemos de su potencial, pero sabemos que le podemos ganar y le podemos hacer daño".

Al contrario que el Recre, el Cartagena no ha empezado la competición con buen pie. Los murcianos aún no conocen la victoria en Liga -sí que ganaron al Don Benito en Copa-, pero Salmerón entiende que "los filiales fuera de casa son muy complicados y perder con el Granada B puede pasar. Esto es una carrera de fondo y estos equipos estarán peleando arriba sí o sí. Ellos han conseguido empatar en Don Benito sin hacer un gran partido, pero el miércoles en Copa sí que ganaron y lo hicieron con merecimiento. Tiene jugadores muy determinantes. Esperemos que nosotros hagamos el mejor partido posible para poder ganar".

Considera determinante el técnico, más allá del encuentro de mañana, que el Recreativo encuentre "la regularidad", que entiende que "es decisiva en una competición tan larga y tan igualada, el equipo tiene que estar regular todo el año".

Del planteamiento también habló el preparador recreativista, que aseveró que "nosotros no vamos a cambiar de lo que pensamos, vamos a trabajar aspectos que nos convienen y otros que tenemos que solventar para que no nos hagan daño. Trataremos de controlar el partido y llevarlo a nuestro terreno y meterle el ritmo que creamos pertinente. Habrá fases del partido en las que seamos dominadores, otras en las que nos dominarán... Tenemos que ser determinantes en las áreas".

Salmerón también valoró el césped del Nuevo Colombino, donde el equipo se ejercitó el jueves: "Va mejorando, no está todavía al nivel que todos queremos, pero va a mejor. No está en las mejores condiciones, pero sí algo mejor que en la primera jornada".

El técnico albiazul confirmó la baja de Carlos Martínez, que sigue con sus problemas en la espalda y "tiene que hacer un tratamiento porque se le ha inflamado una zona y hasta que la inflamación no baje no vamos a poder contar con él". Otro de los nombres propios expuestos en la rueda de prensa fue el del ex del Elche Ismael Benktib, pero Salmerón quiso ser cauto: "No quiero hablar de un jugador que conozco y tiene potencial, pero que está trabajando un poco al margen".

El entrenador del Recre habló de Caballé y de las muchas posibilidades que le ofrece la plantilla: "Es un jugador que tiene muchos registros para poder jugar, es un jugador muy creativo. El año pasado todo el año detrás del punta. Lo que queremos es sacar rendimiento de sus cualidades. Hay gran igualdad en la plantilla y todos están trabajando muy bien. De tener esta actitud hasta el último vamos a lograr grandes cosas".

Por último, Salmerón valoró a la afición albiazul señalando que "creo que va a haber más gente que en el primer partido, pero esta afición no necesita dos partidos ganados. La afición tiene un mérito espectacular después de venir de donde viene. Siempre va a estar con nosotros y en los malos momentos nos apoyará y eso va a ayudar al equipo".