Salmerón: "La dificultad ha estado en que el otro equipo ha defendido muy bien"

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha atendido a los medios tras el empate sin goles ante el Marbella para valorar que "no diría que el partido ha sido tan malo. Hemos jugado ante un equipo que es complicado. La primera parte ha estado igualada, pero en la segunda hemos llevado el peso del partido. Ellos acumulaban mucha gente por detrás, pero hemos llegado bien por banda, pero nos ha faltado el último pase. Estoy contento con el esfuerzo que ha hecho el equipo porque en la segunda parte, quitando el balón parado, no nos han llegado y ellos están preparados para correr".

Sobre la ausencia de Tropi aseveró que "no echo en falta a jugadores que no están. Es un jugador importante para nosotros, pero los jugadores que han jugado han estado bien. Hemos hecho un buen partido ante un equipo que defensivamente es muy fuerte y que a la contra es peligroso". Del desarrollo del encuentro ha indicado que "el equipo ha jugado bien hasta los metros finales. En esos metros tienes que decidir y no hemos decidido bien, pero en la circulación, con la entrada de Marc, hemos metido una marcha más. Cuando el rival tiene dos centrales y dos mediocentros tan sólidos, es complicado".

Del cambio de posición de hombres como Valentín o Iván González ha dicho que "nosotros modificamos muchas veces. Cuando vemos que la cosa no termina de salir vemos distintas posibilidades que trabajamos durante la semana. En cambio de sistemas, de jugadores... Se nos ha ido un poco el partido cuando Andrade no ha podido seguir. Hemos hecho todo lo posible para lograr la victoria. Hemos tenido el control del partido y ellos, salvo en el balón parado, no nos han hecho daño".

De la falta de capacidad para generar ocasiones de gol claras en el choque ha explicado que "la dificultad está en que nos hemos enfrentado a un equipo que defiende muy bien. En la segunda parte ellos han estado en su campo y han intentado cogernos en alguna transición y romper sus dos líneas era complicado. No hemos tomado buenas decisiones". Quiso dejar claro el almeriense que "es complicado ganarlo todo. En estos dos últimos meses cualquiera te puede ganar. Todos los equipos dan bocados para intentar ganar. Hay equipos grandes que están perdiendo. Nosotros hoy hemos empatado, pues tendremos que hacer el punto bueno ganando en Melilla".

De su equipo ha asegurado que "está fino, pero la dificultad es muy elevada. La semana pasada ganamos en Málaga, tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras de gol. El equipo está bien. Llevamos 24 goles en las últimas 14 jornadas. Tiene mucha dificultad. No somos tan superiores a nadie ni nadie es tan superior a nosotros. Tenemos que estar finos y ser certeros". "Creo que el equipo ha competido muy bien y la dificultad es para todo el mundo. Hemos tenido momentos mejores en juego, pero llevamos una buena línea. Vamos a ir con todo a Melilla para ganar y buscar los puntos. No creo que nadie esté superando al contrario como le gustaría. Le hemos recortado puntos a todo el mundo. Nuestra trayectoria es espectacular. Estamos en un muy buen momento", ha añadido.

Sobre la ausencia de un nueve de referencia para poder rematar las situaciones de centros generadas ha comentado que "el tener un jugador de esas características te da en estos partidos esa cualidad que le puede hacer daño al equipo contrario. Carlos (Fernández) está cada vez mejor y creo que en esta semana va a empezar a entrenar con el equipo".