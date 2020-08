El Recreativo inicia su preparación con bastantes más efectivos que la pasada campaña

El Recreativo de Huelva regresó el viernes a los entrenamientos y lo hizo con el trabajo bastante adelantado, ya que la plantilla está muy avanzada y eso beneficia la labor de Claudio Barragán. La ciudad deportiva albiazul fue el escenario donde se dieron cita tanto jugadores como técnicos. Recordar que el equipo albiazul disputó su último partido el 8 de marzo (j. 28) y a los pocos días se paralizó la competición.

El Decano volvió a los entrenamientos con 16 efectivos de la primera plantilla, los once que se mantienen de la temporada pasada (Nauzet Pérez, Diego Jiménez, Morcillo, Cera, Quiles, Chuli, Gerard Vergé, Víctor Barroso, Fran, José Carlos y Alberto Martín) y cinco de los seis refuerzos que tiene por ahora el conjunto onubense: el central Jesús Valentín (que regresa tras un año en el Rayo Majadahonda), el lateral izquierdo Luis Madrigal (Atlético Sanluqueño), el extremo Jesús Sillero (Don Benito), el también extremo, el venezolano Yaimil Medina (sub 23, cedido por el Albacete), y el centrocampista José Antonio González (Córdoba). Únicamente faltó el centrocampista brasileño Matheus Santana (sub 23, cedido por el Watford tras defender la pasada campaña al Don Benito). Tampoco estuvo el central Jesús López, al que se le quiere rescindir el contrato.

Junto a ellos estuvieron el meta Jesús Navajas (refuerzo del Atlético Onubense) y los canteranos Pepe (lateral derecho), David Alfonso (lateral izquierdo), Rubén Serrano (central), los centrocampistas Ponce, Adrián Moyano y Carlos Palacios, y el atacante Fernando Vargas, además de los juveniles Arjona y Álvaro Vázquez, ambos extremos.

Respecto a la pasada campaña la mejoría en este sentido es notable, ya que Alberto Monteagudo únicamente pudo disponer de 11 efectivos del primer equipo el día del regreso a los entrenamientos (el 18 de julio): entonces el equipo arranco con Álex Lázaro, Diego Jiménez, Carlos Martínez, Víctor Barroso, Carlos Fernández, Quiles, Sergio Jiménez, Alfonso, Cera, Quezada y Nano, a los que se unieron los canteranos Ponce, Nené, Adri, Rubén Serrano, Diego Domínguez, Fran, Pepe, Cascajo y David Alfonso. Posteriormente se fueron incorporando futbolistas como Nauzet, Morcillo, Óscar Ramírez, Quique Rivero, Irizo, Rubén Cruz, Borja, Chuli o Isi Ros.

Claudio Barragán tendrá la ventaja de poder trabajar con casi todos sus efectivos, ya que sólo quedan por llegar tres refuerzos sénior (un centrocampista, un extremo y un delantero) y un sub 23, salvo que haya alguna baja. Eso le permitirá conjuntar mejor el equipo y tener más tiempo de preparación para llegar al inicio de liga el próximo mes, siempre que la Federación no decida retrasar el inicio del campeonato.