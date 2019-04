El Recre pone pie y medio en el 'play off'

El Recreativo ha cosechado un triunfo vital en sus aspiraciones por jugar los play off de ascenso, al tiempo que deja al Decano con todas las opciones abiertas para pelear por el liderato a falta de cinco partidos para la conclusión. El cuadro albiazul tomó la rienda del choque en la última media hora, en la que zarandeó al Talavera hasta que Diego Jiménez logró perforar la meta de Gianni. El Recre acumula 17 partidos sin perder, una barbaridad.

La primera parte no quedará en el recuerdo, a pesar de los intentos del Recreativo por llevar las riendas del encuentro. Salmerón puso sobre el verde un once eminentemente ofensivo, con Iago Díaz y Pablo Andrade como carrileros y con Quiles de enganche por detrás de Ródenas y Caye. También fue novedosa la entrada de Diego Jiménez por Iván González en el centro de la zaga. La declaración de intenciones del combinado recreativista quedó plasmada en la primera acción ofensiva albiazul. Quiles logró revolverse en el centro del campo y filtró un buen pase al espacio para Caye, que midió su carrera con Sedeño y le puso el gol en bandeja a Ródenas, que no llegó a conectar de lleno con el esférico.

Ródenas pudo adelantar al Decano en la primera jugada de peligro de los albiazules

El Recre intentaba proyectarse ofensivamente con la profundidad de sus carrileros, pero no terminaba de sentirse cómodo, a pesar de tener en todo momento el control del partido. El Talavera se limitó a protegerse y a buscar oxígeno en las carreras de Laerte, que fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa local. Rebasada la media hora Caye se anticipó a la defensa en una indecisión de la zaga del Talavera y se encontró con Gianni a media salida, pero su remate, desde una posición demasiado escorada, se estrelló en el lateral de la red.

Los visitantes fueron pisando campo contrario cada vez con más asiduidad, finalizando varias jugadas, aunque sin llegar a poner en complicaciones a Marc Martínez. El Recre se fue topando con el bloque bajo del Talavera y, aunque intentó sacar algunos centros y provocó varios saques de esquina, se fue a vestuarios en el descanso con la convicción de que iba a tener que dar otro paso adelante para poder sumar los tres puntos.

Sin embargo, fueron los visitantes los que iniciaron el segundo acto algo más adelantados. Ello provocó que el Recre tuviera algo más de espacio para poder correr, aunque solo Quiles pudo comandar un contragolpe que terminó en nada. Salmerón movió ficha para dar entrada a Víctor por un errático Ródenas. Aún así, fue el Talavera el que consiguió provocar la oportunidad más clara del choque hasta el momento. Espinar recepcionó con la cabeza un pase en largo a unos 15 metros del área y se marchó en solitario para encarar a Marc Martínez, pero Jesús Valentín llegó providencial al cruce para enviar el balón a córner.

Justo en ese momento Iago Díaz tuvo que pedir el cambio por molestias y el técnico recreativista aprovechó para cambiar el sistema y pasar a defensa de cuatro, dando entrada a Borja Díaz. El Talavera comenzó a replegar mucho más atrás, como en el primer tiempo, costándole al encontrar los espacios para hacerle daño al cuadro castellano. El recién incorporado Borja Díaz tuvo la ocasión de romper el empate con un cabezazo al que no pudo dar dirección. Casi sin tiempo para lamentarlo llegó otra opción para el Decano. Caye recibió un buen pase interior en el área, escorado un poco a la izquierda y se sacó un zurdazo al palo corto que Gianni despejó a córner con el pie.

El debut de Carlos Fernández fue clave en el desarrollo del encuentro, ya que fijó a la defensa talaverana

Salmerón leyó que el partido necesitaba un rematador e hizo debutar a Carlos Fernández. Con el ariete sobre el terreno de juego, la defensa del Talavera se olvidó un poco de Caye, pero el isleño, como siempre, acudió a la herida. Un cabezazo suyo a centro de Borja Díaz obligó a intervenir de nuevo a Gianni cuando el balón se marchaba a la escuadra. Fue el preludio del gol del Recre. Víctor Barroso colgó una falta frontal al corazón del área buscando a Carlos Fernández, el balón salió al cielo en la pugna y al caer se encontró con la cabeza y el corazón de Diego Jiménez, que impulsó el cuero al poste, y de ahí al fondo de las mallas.

El Recre no se conformó con el tanto y apretó en los últimos minutos. El debutante Carlos Fernández tuvo una clara ocasión en un pase interior de Caye que lo dejó en posición franca para un disparo con la zurda que Gianni mandó con los puños a córner. Poco después Diego Jiménez volvió a colgar el balón al área para encontrar la cabeza de Borja Díaz, que envió su remate por encima de la escuadra. El goteo de ocasiones continuó con una internada de Víctor por la izquierda que él mismo finalizó con un disparo cruzado que se topó con Gianni de nuevo. El Talavera quiso dar el susto con un córner que pilló a media salida a Marc Martínez, pero el Recre barrió a los castellanos en los últimos compases y su gestión del choque bien mereció una victoria que le acerca de manera casi definitiva a los play off.

Ficha técnica:

Recreativo: Marc Martínez; Iago Díaz (Borja Díaz, 65'), Israel Puerto, Diego Jiménez, Jesús Valentín; Tropi, Llorente; Ródenas (Víctor, 57'), Quiles (Carlos Fernández, 75') y Caye Quintana.

Talavera: Gianni; Sedeño (Ismael, 83'), Rubén, Nandi, Madrigal; Melchor, Iker Rodelar, Reguera, Cristian Fernández (Óscar Martín, 75'); Laerte (Alberto Oca, 70') y Espinar.

Gol: 1-0 (82') Diego Jiménez.

Árbitro: Gálvez Rascón (C. Madrileño). Amonestó al local Víctor Barroso y a los visitantes Reguera y Madrigal.

Incidencias: Unas 10.000 personas en el Nuevo Colombino. El Recreativo IES La Orden ofreció su título a la afición recreativista. El aficionado Iván Carazo realizó el saque de honor.