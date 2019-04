Carlos Fernández apunta a su primera convocatoria

Carlos Fernández ha sido el último jugador en llegar a la plantilla del Decano. El delantero, que militó en el Hércules en la primera mitad de temporada, estaba libre después de que El Ejido hubiera decidido poner fin a la relación contractual pactada por ambos en el pasado mercado invernal por culpa de una lesión. El atacante ha tenido que hacer frente a su inactividad en Huelva, teniendo que tener unas semanas de adaptación al grupo y al ritmo de trabajo albiazul, pero su evolución ha sido buena y todo apunta a que mañana entrará por vez primera en la lista de convocados por Salmerón.

El propio técnico aseguró en la previa del encuentro que “Carlos está ya al ritmo de los demás, le falta el ritmo de partidos, pero está en condiciones de entrar en la convocatoria y lo que tiene a su favor es que tiene unas condiciones distintas a todos los jugadores. Quizás vaya y no se lo merezca a nivel de trayectoria de todo el año, pero tiene unas condiciones que tenemos que tener de una manera o de otra”.

El míster almeriense sabe de la importancia del perfil de jugador rematador en la categoría. De hecho, quiso recordar que “el Melilla sacó Traoré en los últimos 25 minutos y al final marcó en el 94. Chico ya nos resolvió un partido. Son jugadores de unas cualidades distintas que hay que tener en esta categoría. Es un recurso más que tiene que tener el equipo. Cuando un equipo está fuerte defensivamente, como nos vamos a encontrar al Talavera, con las líneas muy juntas... Si vas a meter centros tienes que tener alguien que vaya bien al remate”.

Pero la entrada de Carlos Fernández obligará a Salmerón a destacar a otros jugadores que están entrenando a un buen nivel: “El que no vaya merecerá estar, pero tenemos que mirar qué soluciones podemos tener en un momento determinado, tanto si se pone el marcador a favor como si se pone en contra. Las condiciones de Carlos no las tiene otro jugador en la plantilla y quizás tenemos otros jugadores con condiciones parecidas que no estarán en la convocatoria. Es un problema para el entrenador, pero es una virtud de la plantilla”.

El que espera entrar también es Charaf, que aún no ha jugado ni un minuto con la casaca albiazul: “Es un tipo muy positivo, que está dando al grupo mucho nivel. No ha tenido ni una oportunidad, pero tiene mucha calidad. Nosotros tenemos seis medios y al final tengo que ver un poco esa situación. Es un chico joven y va a tener un gran futuro”.