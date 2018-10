Salmerón muestra una "confianza absoluta"

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, habla sobre los impagos que está sufriendo el plantel derivados de la precaria situación económica que arrastra el club. “A mí no me gusta nada porque al final es un problema muy gordo. No estoy preocupado y ya he dicho muchas veces en ese sentido que tengo la tranquilidad de que se va a solucionar pronto, pero no me gusta el que ya haya reuniones y que haya jugadores que digan que hay deficiencias en los pagos. Tengo la confianza absoluta en que se va a arreglar pronto y es lo que yo transmito. Es verdad que esto empieza muy pronto. Estamos hablando del mes de septiembre y en unos días si no se soluciona el mes de octubre. A partir de ahí sí me empezaría a preocupar porque teníamos el compromiso de que esto no iba a ocurrir”.

El técnico añade que los impagos “nos influyen. A mí lo que me preocupa es que se esté hablando de esto y que se empiece un entrenamiento y se hable de eso y haya gente que no tenga respuesta para sus exigencias normales del día a día. Pero ya digo que tengo la máxima confianza en que esto se va a resolver rápido”.

El almeriense cree que el Recreativo y todo su entorno deben aprender de lo ocurrido en años anteriores para no repetir los errores: “Nosotros hablamos todos los días del San Fernando, otra cosa es que me preocupe que haya temas externos. Trabajamos al máximo para ganar este domingo -dice-. Lo demás creo que son temas que vienen añadidos de los años anteriores y uno siempre se acuerda de lo malo cuando ha tenido años malos y lo importante es ir resolviendo los problemas, que esto vaya a mejor, y no siempre acordarse de lo que ha pasado otros años sino trabajar para buscar soluciones y que esos problemas no sucedan año tras año. Pienso que esa es la respuesta no sólo en lo económico sino en el día a día”.

Salmerón agrega que “no es sólo lo económico. No me vale con decir que no hay dinero para el campo. Es que si no tenemos campo o camisetas no podemos jugar. Me refiero a que es cierto que ha pasado y se está trabajando en ello y lo importante de todo esto es aprender de los errores y que cada año no sucedan esos errores. Hay que crecer cada año y tener cada vez mejores condiciones. Ojalá que el año que viene los campos estén mejor. Hay que tener respuestas a cualquier problema del día a día que el club tiene, aparte de lo económico. Me preocupa la actuación que podemos tener ante la gente que está lesionada, los campos... tener mejor respuesta. No se ascenderá si no tenemos respuesta a todas estas cosas y eso hay que entenderlo. Tenemos que trabajar día a día todo el mundo cada vez más y recordar lo menos posible los años anteriores e ir creciendo poco a poco para que el club sea estable”.

Salmerón matiza que “no señalo a nadie. Sé que el consejo y la gente está trabajando en los temas económicos, pero hay que tener respuesta para todo, no sólo para los temas económicos. Es verdad que hay pocos mimbres. Pero el club debe ir creciendo poco a poco. Y si estamos trabajando en unos campos que ahora mismo no están en condiciones. Es verdad que el campo 1 se ha tratado y hay que esperar 20 o 25 días y el campo 2 no está bien para entrenar y hemos tenido que salir a entrenar fuera, pero todo esto no va a ser una excusa si perdemos ganamos o empatamos el domingo en San Fernando. Simplemente, como profesional, quiero que las condiciones sean las mejores posibles dentro de lo que es la Segunda División B”.