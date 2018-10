Iván González pone el foco en el frente interno del Recre

El Recre lucha contra los rivales que tiene delante, pero también contra un frente interno que lo persigue desde hace varias temporadas como consecuencia de su complicada situación económica. Deportivamente el Decano ha mejorado de forma clara con respecto a la últimas campañas, aunque los fantasmas de los problemas no lo abandonan. Terrenos de juego en mal estado, dificultades, falta de medios y retrasos en los pagos influyen y condicionan el día de la entidad.

Iván González toma la palabra para denunciar una vez más el estado en el que se encuentra algo tan fundamental como son los campos de juego y entrenamiento. El central invita a “quien sea a que se pase por el entrenamiento para ver el campo de la Ciudad Deportiva o el estadio”. En esas condiciones “trabajamos en una situación extrema”. Si los terrenos de juego estuviesen mejor “la salida de balón también cambiaría”. Además, “sería mucho mejor para la integridad”. Pese a que clasificatoriamente la situación es buena, recuerda que “los campos influyen”. Hizo suyo el mensaje del técnico José María Salmerón, que ya lo denunció el domingo al término del partido contra el Almería B.

El domingo pasado contra el Almería B “aparentemente parecía que estaba mejor, pero una vez que lo tocas o llevas 15-20 minutos sobre él de nuevo se vuelve a levantar”. El defensor albiazul espera que “pronto intenten mejorarlo por el bien del equipo”. El club defiende que se hacen esfuerzos para conseguirlo. De hecho, “el campo 1 lo vamos a tener tres semanas sin pisar para ver si mejora”.

Es el más evidente de los problemas por cuanto que salta a la vista, aunque hay otro más grave que de momento no ha dado la cara. Iván González recuerda que “quedan unos días para que se nos deban dos nóminas”. El zaguero defiende que “es cierto que la gente está inquieta, pero el jugador que decidió venir aquí este año o los que llevaban del año pasado sabíamos que es un club peculiar con problemas económicos”, por lo que “no influye para nada porque el equipo no tiene ninguna inquietud”, aunque si no se soluciona terminará por hacerlo como sucedió en las últimas campañas.