Recreativo: Prohibido volver a caer

Hay que apretar el acelerador. El Recre no puede permitirse caer. Después de mantener la quinta plaza desde el pasado mes de diciembre, los de Abel Gómez deben pelear a capa y espada por seguir sumando y poner el broche de oro a una temporada en la que ya tiene al alcance de su mano el objetivo que se marcó a principio de curso.

El arranque de la segunda vuelta se le está haciendo cuesta arriba al equipo albiazul. El Decano tiene que hacerse fuerte y aprovechar que siete de las 12 citas que quedan de la temporada 2023/24 son en el Nuevo Colombino. La fortaleza del Recre como local tiene que sacarla para sumar el máximo de puntos posible para seguir en la pelea.

El Decano, con 43 puntos, tiene casi conseguida la permanencia, por lo que podemos decir que ha superado con creces el objetivo de la presente temporada. Un equipo recién ascendido que se ha metido entre los cinco mejores equipos del grupo II. No es fácil aguantar el ritmo y, hasta el momento, lo está haciendo, pese a que haya más de un tropiezo por el camino.

El camino es largo, queda mucho por delante, y no hay que tirar la toalla. Pero eso también hay que demostrarlo sobre el terreno de juego porque el Decano, en sus dos últimas citas lejos del Nuevo Colombino, no lo ha reflejado.

Los albiazules no estuvieron en el partido en el Enrique Roca-Nueva Condomina durante la primera mitad, en la segunda parte pelearon, pero no vieron sus frutos. Tuvo ocasiones, pero perdonó demasiado. No vio portería pese a sus intentos. No era la tarde. Segundo tropiezo a domicilio en las últimas tres jornadas.

En los siete encuentros que lleva la segunda vuelta, el Recre solo ha sacado ocho puntos de los 21 posible. Una segunda vuelta muy irregular del equipo de Abel Gómez, pero que si la comparamos con el inicio liguero, solo son dos puntos menos los conseguidos...aunque ahora hay mucho más en juego y cada vez menos tiempo para reaccionar y menos margen de mejora.

Dos victorias, dos empates y tres derrotas. Dos victorias como local y tres derrotas como visitante, unos números que preocupan y reflejan como el equipo ha bajado el ritmo lejos del Nuevo Colombino. Ahora solo queda pensar en el próximo duelo para volver a levantarse. Está prohibido volver a caer.

Siempre lo hace. Tras una derrota, el equipo se recompone y vuelve a coger aire. El próximo domingo debe volver a hacerlo. El filial del Atlético de Madrid B, que volverá a Huelva 25 años después, cayó en la primera vuelta en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. Ahora el Recre debe volver a hacer los deberes para sumar de nuevo los tres puntos y acomodarse un poco más en la quinta plaza, la que tiene su nombre desde antes de las vacaciones navideñas.

Un colchón de cinco puntos con el sexto clasificado del grupo II, el Antequera, y a tan solo siete de Algeciras, AD Ceuta y Real Murcia, séptimo, octavo y noveno, respectivamente. Poco margen de error para los albiazules que no pueden dejarse nada por el camino si es que quieren seguir manteniendo la quinta posición.

Otro factor a tener en cuenta es la diferencia goleadora. El Recreativo de Huelva solo tiene tres tantos. Antequera, cero, Algeciras, +5, y AD Ceuta, +2, por lo que además de la poca diferencia de puntos, el Decano deberá aumentar esa renta porque en el caso de que alguno de los otros rivales lo empate a puntos, la quinta posición podría peligrar debido a ello.