Marc Caballé: “Este Recre tiene opciones de todo”

El centrocampista del Recreativo Marc Caballé y los jugadores del Recreativo IES La Orden Eliezer Ojeda y Pablo Abián fueron los invitados a la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en el Gastrobar Ciquitrake de la capital onubense. El catalán afronta con ilusión el tramo final del ejercicio, tanto a nivel personal como colectivo: “Ya he superado la lesión y me encuentro con ritmo, pero el equipo, por suerte, no falla y se está haciendo complicado entrar. Lo bueno es que el míster siempre nos sorprende y va haciendo muchos cambios. Quitando a Iván, Israel y Caye, los demás vamos entrando y saliendo. El míster dice que somos veinte titulares y la verdad que la plantilla es corta pero de mucho nivel”.

El ex del Cornellà ve al Recre con “opciones de todo” y no reduce el nivel de exigencia para la plantilla albiazul: “Todos sabemos los jugadores que tenemos. El equipo compite bien siempre y creemos que tenemos posibilidades. En casa somos fuertes, va mucha gente al campo y eso ayuda. El equipo defiende muy bien, el sistema ayuda porque tenemos muchos defensas y todos están a un nivel altísimo”. Añade Caballé que uno de los secretos del éxito recreativista es que “hay muy buen grupo, eso en el fútbol cuesta mucho encontrarlo, pero ayuda mucho. En el vestuario hay mucha gente humilde que viene a trabajar y que sabe que lo mejor para todos es que el equipo vaya bien”.

El centrocampista albiazul no mira más allá del choque ante el Almería B de este domingo, a pesar de que sueña con jugar la promoción de ascenso: “A nosotros todo lo que nos quedan son finales. Lo bueno es que prácticamente nos hemos quedado cinco equipos para cuatro puestos. Tenemos el punto ese de presión de que la ciudad está muy volcada y tiene muchas ganas de volver al fútbol profesional, pero aún queda mucho por delante. Solo pensamos en el Almería B. Ahora mismo andamos muy bien, fuera estamos perdiendo poco y en casa no se nos están escapando puntos, pero los equipos que están abajo son complicados porque se están jugando la vida y para ellos cada partido es muy importante también”.

"Si no se ascendiera y se hiciera un proyecto parecido al de este año estaría encantado de quedarme"

A sus 27 años, Caballé ha pasado por las canteras de Espanyol, Atlético o Málaga, además de por Lugo o Cornellà, pero afirma que está contento en Huelva y que le gustaría continuar como albiazul si las condiciones son las propicias: “Estamos muy a gusto, mi mujer y yo, en Huelva. Ojalá se ascendiera porque tengo en contrato renovación automática en caso de ascenso, pero si no se ascendiera y se hiciera un proyecto parecido al de este año yo estaría encantado de quedarme aquí”.

Caballé ve a Cartagena y UCAM como candidatos seguros a disputar la promoción de ascenso, mientras que cree que Melilla y San Fernando lucharán por la cuarta plaza. El barcelonés cree que la afición es el elemento diferencial del Recre y nota que “la afición tiene ganas de fútbol y el ambiente que hay aquí es muy difícil de igualar”.