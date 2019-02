Marc Caballé recupera la sonrisa en el césped

José María Salmerón lo definió junto a Carlos Martínez como el mejor refuerzo posible en el mercado invernal para el Recreativo. Marc Caballé recupera la sonrisa sobre el césped. El catalán volvió a jugar casi cuatro meses después. Se sintió “muy bien, muy contento de volver y además en casa con un partido que nos salió redondo”.Las palabras de Salmerón las tiene bien guardadas. Además, el técnico valoró su reaparición frente al Murcia. Caballé las leyó “después del partido y me alegraron. También elogió a Tropi que está haciendo una temporada increíble y a Marc Martínez que nos da dos o tres paradas de gol por partido. Cada jugador tiene unas características y las mías son tener el balón, llevarlo a un lado u otro y es lo que intentaré aportar”. Se muestra satisfecho porque “fueron buenos minutos y bastantes para ser la vuelta, así que me sentí muy bien”.Sabe que le costará entrar en el once inicial por el nivel de la plantilla. El Recre está “está muy bien y tendré que trabajar al máximo para aprovechar las oportunidades que me de el míster para cuanto antes ponérselo lo más difícil posible al entrenador. Coger el ritmo depende de los minutos de partidos porque entrenamos todos al cien por cien”. Asume que “se ha puesto muy caro volver”.Precisamente, “es lo que nos hace estar arriba porque na semana juega un compañero y la otra lo hace otro y el equipo rinde”. La competencia hace que el entrenador “lo tenga muy complicado tenemos que esforzarnos porque todavía sea más difícil. Es lo que hace que el equipo vaya hacia arriba, que tengamos esta competencia tan alta en el día a día”.

Caballé está encantado con su papel de refuerzo invernal y lo toma como un piropo. Hace suyo el mensaje de Salmerón. “Hemos tenido tres refuerzos además de Carlos y yo que casi no hemos jugado por las lesiones. Los dos participamos al comienzo. Si encontramos el mejor nivel de los dos podemos ser dos refuerzos importantes”, señala.Hasta mayo “queda mucho”, por lo que “no hay que cegarse con el play off. Todos lo queremos y sabemos que podemos, pero con paciencia que esto es muy largo. Parece que el único destacado es el Cartagena, pero coges una mala dinámica y te ves de otra manera. Si haces tu trabajo en casa y saques lo máximo fuera, estarás ahí”.