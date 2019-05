Iván Rosado: “A ningún equipo le va a hacer gracia medirse al Recreativo en el ‘play off’”

El Atlético Onubense comenzará la próxima jornada a solo dos puntos del Rota y a cuatro del Pozoblanco, aunque los cordobeses con un partido más. Ello hace que el filial albiazul llegue con sus opciones de ascender intactas a la recta final del ejercicio. Iván Rosado quiso destacar la buena temporada que está realizando su equipo señalando que “estamos peleando por lo máximo, pero no tenemos la presión que pueden tener otros equipos. El objetivo no es el ascenso, porque así lo ha dicho el club. Además, en invierno todos los equipos se han reforzado y nosotros nos hemos debilitado con la salida de Diego, que era el máximo goleador. El objetivo se ha conseguido, pero los jugadores lo han hecho muy bien y podemos estar en la fiesta hasta el final”.

Quiso hacer un guiño cómplice a sus jugadores aseverando que “están haciendo una temporada sobresaliente. Nos vamos a esforzar al límite para lograr el cum laude. No hemos pasado ningún apuro clasificatorio y hemos estado en la zona noble todo el año. El presidente vino a felicitarnos por la temporada que estamos haciendo en las condiciones en las que estamos, en una época de austeridad y con un presupuesto muy bajo”. El preparador onubense no quiso hacer un vaticinio con respecto al ascenso, pero sí que destacó que “los dos mejores equipos de la categoría, en mi opinión, son el Pozoblanco y el Cartaya”.

Cuestionado por su trayectoria como jugador, Rosado comentó que “yo estoy contento con lo que me ha tocado vivir, pero todo lo que he conseguido ha sido a base de trabajo. He tenido algunas lesiones en la nariz, el tobillo, la mano... Me he operado 4 veces de hernias, dos de ellas estando en activo, pero aún así estoy agradecido. Un poco más de potencia no me hubiera venido mal, pero no me puedo quejar”.

Para Iván Rosado Osasuna y Recreativo son sus dos equipos, por lo que está viviendo un año bastante ilusionante: “Creo que se puede dar un doble ascenso, Osasuna lo está rozando y, en cuanto al Recre, a nadie le va a hacer ninguna gracia que le toque en el play off. El Recre tiene muchas posibilidades, ojalá que sea primero, pero si no lo es no es ningún fracaso”. Para el preparador del filial el Decano “tiene una gran plantilla, un gran cuerpo técnico, con Salmerón a la cabeza; tiene el Nuevo Colombino y a una afición de superior categoría”. Lo que más valora el onubense es que “el Recre tiene en el juego esa paciencia de equipo bueno para madurar los partidos hasta que se los termina llevando”.

Emilio Martín, por su parte, quiso ser cauto en cuanto al futuro inmediato del club: “El play off es muy complicado. Es como una competición nueva, aunque el venga con su dinámica positiva. Tiene condiciones y capacidad para ser uno de los equipos que pelee el ascenso, pero hay que ir paso a paso porque todavía no ha terminado la liga regular”. Para el actual subcampeón del mundo de duatlón un elemento diferencial es “la afición. Para equipos que juegan ante dos o tres mil personas no va a ser fácil enfrentarse a un Nuevo Colombino lleno con 20.000 personas”.