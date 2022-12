El Recreativo de Huelva, con una plantilla de 15 jugadores

El Recreativo de Huelva cuenta con una plantilla de 25 jugadores, pero cuando se llevan disputadas 13 jornadas y más de tres meses de competición esos efectivos se han ‘reducido’ a 15, puesto que hay 10 jugadores con los que el técnico Abel Gómez no cuenta por diferentes motivos, o bien tienen un papel testimonial.

El entrenador del Decano comenzó la Liga repartiendo minutos y dando oportunidades a casi todos sus futbolistas, pero en las últimas 7 jornadas ha apostado prácticamente por el mismo once, salvo por el cambio obligado de Caballero por el lesionado Dopi. Incluso después de dos empates consecutivos (Utrera y Sevilla Atlético) Abel mantuvo su confianza en el mismo equipo titular, y es que lo que tiene en el banquillo no le ofrece garantías. Cada vez es más evidente que la plantilla albiazul necesita refuerzos en el mercado de invierno, y no sólo para la delantera.

En estas 13 primeras jornadas cinco futbolistas han superado los 1.000 minutos de juego: Rubén Gálvez (1170), Juanjo Mateo (1086), Adriá Arjona (1043), Manu Galán (1039) y Josiel Núñez (1002).

Completan la ‘guardia pretoriana’ Peter (951), Jordi Ortega (938), Bernardo (908), Fran Ávila (858) y el lesionado Dopi (720). A partir de ahí están Adri Crespo (597), que jugó las seis primeras jornadas completas, pero tras la derrota en Antequera no ha vuelto a ser titular y sólo sale con el marcador a favor para asegurar el resultado; Iago Díaz (563) que es el caso contrario; ha ido ganando enteros con el paso de las jornadas, siendo titular en las siete últimas, aunque no ha completado ningún encuentro; Pablo Caballero (562), titular los cuatro primeros partidos, luego suplente y ahora con la lesión de Dopi, de nuevo en el once inicial ante el Sevilla Atlético y Xerez DFC.

También cuenta con la confianza del técnico Laerte (429 minutos), titular en 5 partidos, pero con aparición en casi todos como revulsivo. En un término intermedio está Juanito (280), titular en las tres primeras jornadas pero luego fue ‘sacrificado’ tras la derrota con el Betis Deportivo, contando con escasos minutos.

A partir de ahí, hay 10 jugadores que no cuentan para Abel: Adrián Victores, Juan Delgado, Cancelo, Rubén Serrano, Edmilson, Mbaye, Pata, Enric Martínez, Diawará y Perotti. Adrián Victores es lógico que no tenga minutos al ser el segundo portero; tampoco han debutado Juan Delgado y Cancelo, ambos por lesión.

Rubén Serrano (105) apenas ha contado en los dos primeros meses de competición; en este tramo final ha contado con 19 minutos ante el Mar Menor, 27 en Utrera, 24 ante el Sevilla Atlético y 2 con el Xerez DFC; se esperaba más presencia del jugador onubense, que cumple cada vez que sale.

Edmilson (124) nunca ha sido titular y lo más que ha llegado a jugar fueron 28 minutos en Granada; en los últimos encuentros no entra ni en la convoctoria. Mbaye (216) fue titular en las jornadas 4 (Sanluqueño), 5 (Cádiz) y 6 (Antequera), pero a partir de su expulsión ante el líder cayó en desgracia y ha desaparecido incluso de las convocatorias.

Pedro Pata (192) fue titular con el Cádiz (jornada 5) y Antequera (6); luego tuvo 15 minutos ante El Ejido y a partir de ahí pasó al olvido. Enric Martínez (41) tampoco convence a Abel, muchas veces descartado y sin protagonismo. De Diawará (19) ya intentó deshacerse el Recreativo en verano; ni ha contado ni cuenta para Abel y es un asiduo en quedarse fuera de las convocatorias. Más grave es el caso de Perotti, que todavía no ha jugado ni un minuto.