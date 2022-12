El Recre regresa este martes al trabajo con el liderato entre ceja y ceja

La posición es "inmejorable" para asaltar el liderato tras las vacaciones, tal y como aseguraba aseguraba este lunes el director deportivo del Recreativo, Dani Alejo, en una entrevista con 'Huelva Información'. Y para cumplir ese propósito de Año Nuevo hay que volver al trabajo tras haber recargado pilas durante las fiestas navideñas.

Los albiazules regresan a los entrenamientos este martes e inicia una semana con dobles sesiones cada día. El objetivo no es otro que llegar en el mejor estado de forma posible al duelo del domingo 8 de enero ante el Mancha Real, (12:00), que llegará al Nuevo Colombino en undécima posición. Será el penúltimo envite de la primera vuelta, pues al Decano solo le resta el enfrentamiento ante el UCAM Murcia.

Los de Abel Gómez regresan tras las vacaciones con las dudas de cuál será el futuro de los sub23 que componen la plantilla actual. El club aún sopesa si dar unos días más a aquellos con los que no se cuenta. Así, conviene apuntar que los jóvenes del Recre aportan muy poco e, incluso, nada en algunos casos, de ahí que en la profunda remodelación que prevé el Decano de cara a la segunda vuelta de la temporada éstos no tengan cabida en la misma. Por tanto, el Recreativo verá con buenos ojos cualquier propuesta que llegue por alguno de estos futbolistas que no están teniendo minutos.

La otra duda que asalta al club es la referida a cuándo llegaran los refuerzos que traerá consigo la necesaria revolución de la plantilla. De hecho, la pretensión es que el 8 de enero pueda ser el día del debut de alguno de ellos.

Las prioridades pasan por la zona de ataque. El Recre va a reforzar su delantera en los próximos días y maneja en su cabeza la incorporación de dos delanteros, si bien todo ello dependerá de la evolución de Dopi. El que estaba siendo uno de los jugadores más destacados del equipo en el inicio del campeonato liguero cayó lesionado y todas las alarmas saltaron cuando la operación de menisco parecía ser una realidad inevitable. Sin embargo, tal y como adelantó este diario, los servicios sanitarios de Fremap en Bilbao que siguen la evolución del recreativista han decidido que el daño del menisco del atacante no requiere cirugía, por lo que el futbolista podría resolver sus problemas físicos con un tratamiento menos invasivo. En caso de que, finalmente, no sea operado, todo cambia, puesto que el primer fichaje estaría dentro del Nuevo Colombino.

Además de fortalecerse en la punta de ataque, el Recre quiere incorporar futbolistas de banda, especialmente en el flanco derecho. Y es ahí donde centra su atención en este mercado invernal.