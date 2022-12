Los sub-23 del Recre tienen las horas contadas en la plantilla

Los jóvenes del Recre aportan muy poco, y en algunos casos nada. En la profunda remodelación que prepara la entidad recreativista en el mercado invernal todos sin discusión tienen la etiqueta de futbolistas prescindibles. El Decano verá con buenos ojos cualquier propuesta que llegue por futbolistas que no han están sumando.

Uno de los grandes problemas que tiene este Recre en su plantilla es el poco peso que tiene el fondo de armario. El técnico maneja con asiduidad un grupo de 13-14 jugadores. Con el resto no cuenta porque cuando ha tenido que tirar de ellos no han respondido. Cuando las lesiones se acumulan como en el tramo final del primer tramo de la liga se ven las costuras del plantel. En los últimos partidos y pese a los problemas para configurar un once de garantías apenas tuvo el entrenador en cuenta a estos jugadores.

Hay nueve futbolistas menores de 23 años en el Recre. Son Victores, Rubén Serrano, Edmilson, Pata, Mbaye, Enric Martínez, Diawara, Cancelo y Perotti. La normativa obliga a los equipos a tener un máximo de 16 mayores de 23 años, lo que significa que todos buscan complementos en edad de formación que aporten frescura, competencia en los entrenamientos y aporten en los partidos.

El que más minutos ha jugado de todos es Mbaye con 216 minutos. Tuvo una aparición destacada en Sanlúcar y luego desapareció. Tres partidos en total. El técnico no ha vuelto a contar con él. No confía en él. Su futuro está fuera de Huelva. Tampoco tiene mucho sentido para esos jugadores perder un año casi en blanco con esa edad. Edmilson ha tenido minutos contados en ocho partidos (153). Hay dos casos especiales. Son los de los canteranos Pata y Rubén Serrano. En principio su salida dependerá de ellos mismos tenga interés en hacerlo. También responde a una circunstancia especial el caso de Victores. El meta suplente está a la sombra de Rubén Gálvez.

Enric Martínez ha tenido 41 minutos en los que no ha hecho méritos para tener más presencia. Menos jugó Diawará (19) y nada han jugado Cancelo y Perotti. Más de uno no aparecerá por Huelva en la vuelta al trabajo porque sus agentes ya saben que pueden comenzar a buscarles destino.