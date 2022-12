Dani Alejo: "El balance de la primera parte de la temporada del Recre es muy positivo"

Dani Alejo es el constructor de este Recreativo de Huelva 2022-23 y ahora tiene la responsabilidad de mejorarlo en el mercado de invierno. Avanza que habrá fichajes y está convencido de que el Decano cumplirá con su objetivo, el Ascenso. Hace un año llegaron Juanito, Cancelo, Rubén Jurado y Bouba; este año pueden ser más, tanto en cantidad como en calidad. Los jugadores vuelven al trabajo el día 27, y hasta el 31 de enero está abierta la puerta de los fichajes.

El director deportivo albiazul hace un balance de la primera parte del campeonato “muy positivo porque vamos segundos en la clasificación; es cierto que ha habido partidos en los que hemos podido hacer más, pero sabemos de la dificultad de ésta categoría y las situaciones adversas de las cuales hemos tenido que sobreponernos, como las lesiones. En la pretemporada se lesiona de gravedad Víctor Morillo, que estaba llamado a ser un jugador importante, Juan Delgado no se termina de recuperar, y ha tenido que pasar por el quirófano, y recientemente hemos perdido a Dopi. Pero pese a las adversidades, el equipo ha dado un paso adelante y está compitiendo realmente bien, demostrando una gran fiabilidad en las dos áreas, destacando nuestra defensa y el acierto goleador de Pablo Caballero… en general estoy contento aunque con un sabor de boca un poco raro por la derrota en Torremolinos, un partido que teníamos que haber sacado adelante. Lo mejor ha sido lo rápido que se ha cohesionado el grupo, y lo peor, sin duda, las lesiones”.

Sobre el peor rendimiento del Decano en las segundas mitades asegura que “es algo que se está corrigiendo y vamos transmitiendo más seguridad. A veces nos ha faltado ese acierto de cara a puerta que te da más tranquilidad de afrontar los últimos tramos de los partidos, pero hay que tener en cuenta que los rivales también juegan y empujan en los últimos minutos, intentando generar algo de desorden”.

Dani Alejo no se arrepiente de ningún fichaje “porque con la aportación de todos los que están nos encontramos en la segunda plaza, una posición inmejorable para asaltar al líder. Uno es resultado de sus circunstancias y las nuestras han venido así. Tengo plena confianza en este equipo y no firmaría acabar segundo, sólo primero”.Lo que tiene claro el director deportivo es que habrá fichajes para potenciar la plantilla. “No sabría decir el número con exactitud; está claro que con las lesiones en la delantera tenemos que reforzar esa posición sí o sí. Luego hay jugadores que no han tenido minutos o no han ido entrando en las convocatorias e intentaremos llegar a una solución satisfactoria para ellos y para el club y eso para porque fichen por otro equipo. La situación del mercado es la que va a decir qué podemos hacer y qué no, pero los jugadores que lleguen tienen que mejorar lo que tenemos actualmente”.

El mercado de invierno suele ser escaso, caro y difícil. “Es un mercado especial, muy particular; el acceso a futbolistas determinantes escasea; tenemos que buscar equipos que estén en una mala situación económica o deportiva y estén más receptivos a desprenderse de jugadores”. Sobre las incorporaciones deja claro que “sabemos los parámetros económicos en los que nos tenemos que mover; y nosotros, como el 99% de los equipos del grupo, no se pueden pagar traspasos”, por lo que los que se incorporen lo harán en calidad de cedidos o con la carta de libertad.

Para que entren futbolistas al Recreativo, primero tienen que salir otros. “Ningún jugador ha pedido irse, pero algunos están contrariados porque no tienen los minutos que esperaban; es algo lógico, porque vienen al Decano por la entidad en sí y porque es bueno para sus carreras”. “A éstos les he transmitido que la mejor opción es irse. En principio la predisposición es buena”, añade.

También asegura que no ha habido ninguna oferta por jugadores del conjunto albiazul. “No, nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni han hecho ninguna propuesta. Cada vez que jugamos vienen a vernos (ojeadores rivales), pero todos tienen claro que somos un club en el que es difícil que dejemos ir a jugadores importantes”. Las posiciones que hay que reforzar “son secreto de sumario”, comenta con buen humor. “Vamos a hacer todo lo que podamos por reforzar el equipo”.

Dani Alejo es optimista de cara a la segunda vuelta por varios motivos: “A excepción del último partido contra el Torremolinos, la dinámica de resultados que hemos ido teniendo sin conocer la derrota y manteniendo la portería a cero contra rivales importantes tanto fuera como en casa me invitan a ello; además tengo plena confianza en los jugadores y en el trabajo de Abel; están haciendo las cosas bien, tienen ilusión por conseguir nuestro objetivo y ese trabajo al final dará resultados.”

¿Hubiera estado en peligro el puesto de Abel si no gana a El Ejido? “No sabemos qué hubiera pasado si no se hubiese ganado; en el club estábamos tranquilos porque sabemos el trabajo que realiza a diario y su implicación, pero en el fútbol no suele haber mucha paciencia.”, analiza el director deportivo. Quien pensara que el Decano se iba a pasear como lo hizo el año pasado está equivocado. “Desde el principio ya avisamos que no iba a ser fácil, la 2 RFEF no tiene nada que ver con la 3 RFEF del año pasado, ni con la 2 RFEF de la temporada anterior, cada rival es complicado y además cada partido que juegan contra el Recre es especial para los rivales, todos los jugadores quieren hacer un gran encuentro para demostrar que pueden jugar en este equipo y a veces tienen un punto de intensidad superior al que tienen con otros rivales”. Por otro lado, el Recre no tiene previsto presentar ninguna queja por el arbitraje en Torremolinos ya que “el club tiene que estar por encima de esas cosas, pero fue muy llamativo que hubiera tantas acciones en contra nuestra. Esperemos que solo fuera un mal partido del árbitro, que también se equivocan”.

Respecto a los lesionados, Dani Alejo afirma que “a Juan Delgado lo revisará Fremap a final de mes y a primeros de enero podría incorporarse al grupo. Por último, Alejo muestra su agradecimiento “a la afición, que es el alma del club. Es increíble, la gran cantidad de gente que arropa al equipo, tanto dentro como fuera, y eso es digno de mención. Es algo que todos los jugadores comentan”.