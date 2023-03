El Recre busca la paz, el perdón y un premio ante el filial del Granada

Una de diez. El Recre juega la primera final ante el Recreativo Granada de la última recta del campeonato (Nuevo Colombino, 17:00). Diez jornadas le restan a la liga regular de Segunda Federación antes de que finalice el próximo 14 de mayo. El Decano tiene mucho por hacer para sumar le máximo número de puntos que le aseguren la segunda posición del grupo IV. Es una ocasión única para conseguir el perdón de su afición, alcanzar la paz alrededor de su banquillo y alzarse con un premio inesperado. Los empates de Sanluqueño y UCAM de Murcia además de un rival directo ante él convierten el duelo en una oportunidad de oro para asestar un golpe clave a la segunda plaza.

El Recreativo de Huelva cuenta con todos sus hombres para el duelo con el filial nazarí a excepción de Bernardo que, aunque ya se entrena con el equipo, todavía no está al cien por cien para volver a la convocatoria. A su baja se suma la de Mbaye que no estará en el partido de este domingo por sanción. El defensa vio la doble amarilla en el encuentro de la pasada jornada ante el Polideportivo El Ejido. Tampoco estará en el banquillo Abel Gómez que cumplirá con su primer partido de sanción tras ser expulsado también en el Municipal de Santo Domingo. En ese punto está el Recre. Ahora el técnico, desde la grada, podrá seguir el encuentro en el que tendrá que arriesgar, una semana más, para ver qué once funciona mejor sobre el terreno de juego y que sea eficaz y valiente para que el Recre de su mejor versión en el Nuevo Colombino.

El Decano tendrá que pelear con su afición como testigo por los tres puntos. El recreativismo será una pieza fundamental este domingo. Los fieles albiazules, pese a no estar contentos con la racha que arrastra el Decano, alentará al cuadro de Abel Gómez para que el equipo termine con la tónica negativa que acumula desde que comenzó la segunda vuelta. Al Recre no le queda más remedio que puntuar, y no le vale un empate, si quiere seguir manteniendo la segunda plaza. Trece jornadas lleva en esa posición pero los últimos resultados solo han hecho que peligre con nada seguro a estas alturas del campeonato y rezando para que el resto de rivales no saquen lo máximo y se acerquen aún más a los de Abel Gómez.

Abel Gómez es el centro de la mirada de todos los recreativistas. El técnico que presenciará el encuentro desde la grada del Nuevo Colombino y que ha analizado todos los errores durante la semana, tendrá que dar todas las herramientas a sus hombres para conseguir la victoria y no ver peligrar su figura en el Recreativo. Todo ello además mirando al resto de rivales. El UCAM Murcia (4º) empató (1-1) este sábado con el San Roque de Lepe y se encuentra a tres del Decano, a esas tablas se le suman la del Torremolinos con el Atlético Sanluqueño (5º) que también se sitúa a tres puntos de los albiazules. A espensas del resultado también de lo que pase en Utrera este domingo con el Yeclano Deportivo.

El Recre se topará con el Recreativo Granada, un equipo que acumula una buena dinámica y vendrá a por todas en Huelva. Los albiazules deben plantar cara y romper con la mala racha que acumula el equipo y, asu vez, con la buena dinámica que suma el filial nazarí. Al Decano le tocará conseguir la diana en su feudo para defender la segunda plaza y cumplir con el primer objetivo de los diez que le quedan a la competición. No puede volver a tropezar si quiere jugar el play-off de ascenso con la ventaja del factor campo, un matiz que tendría asegurado con la segunda posición en el grupo IV de Segunda Federación.

El Recreativo Granada, sexto clasificado con 36 puntos a tan solo dos del quinto puesto, posición que garantiza jugar el play-off de ascenso a Primera Federación. El filial nazarí que "se entrega en cuerpo y alma" como afirma su técnico, Milla, llega a Huelva tras perder la pasada jornada ante el Mar Menor pese a su dinámica positiva. El rival directo del Decano viaja con el propósito de volver a la senda de buenos resultados y sumar los tres puntos que permitan arrebatarle el quinto puesto al Sanluqueño.