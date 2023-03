El Recre tiene que "liberarse" y dar "su mejor versión"

Todo o nada. El Decano recibe este domingo (17:00) en el Nuevo Colombino al Recreativo Granada, rival directo en la pelea por hacerse un hueco entre los cinco primeros clasificados del grupo IV de Segunda Federación, en el que todo está por decidir.

Mucho en juego tiene el Recre que esta jornada tiene que poner punto y final a la mala racha que acumula. Los números no acompañan al conjunto de Abel Gómez que esta semana, ni la siguiente se sentará en el banquillo tras ser sancionado durante el encuentro ante el Polideportivo El Ejido el pasado fin de semana. El técnico que este viernes compadeció en la sala de prensa La Provincia afirma que "el equipo ha analizado el partido y las cosas que hay que mejorar" y también "ver las cosas que se hicieron bien pese al resultado".

"Semana nueva, semana importante" en la que los albiazules tienen que demostrar ante su afición que el equipo pondrá todo de su parte para zanjar la mala dinámica que arrastra en las últimas siete jornadas. Llega "la recta final" y los recreativistas "siguen trabajando genial" sobre todo "hablando poco y haciendo mucho". El técnico y la plantilla quieren saltar al terreno de juego "con la confianza que quiere" algo que "tiene que dar el juego" que los recreativistas hagan en el Nuevo Colombino. A partir de ahí, "tienen que liberarse y ser capaces de dar su mejor versión" ante el Recreativo Granada y en las otras nueve finales que le quedan a la liga regular.

El Recre no está demostrando eficacia en los últimos partidos. La plantilla albiazul no termina de arrancar y el tiempo corre en contra. Mucho por hacer y cada vez queda menos tiempo. Los jugadores necesitan "soltarse" y "atreverse" para demotrar "el fútbol que tiene cada uno" y "ser valientes" en el último tramo de la competición. Abel Gómez afirma que "el fútbolista tiene que mejorar la toma de decisiones" porque hay situaciones en las que "tienen que intentar ser más atrevidos" y "ser más seguros en el centro del campo" matiz que le permita al Recreativo "llevar el balón donde quiere" para ello el técnico recreativista tiene que elaborar un once "mirando el rival que está enfrente" y para centrarse "en su trabajo y su objetivo". El Recre buscará una alineación "buscando unas cosas y un banquillo para lo que pueda pasar".

Para el encuentro de este domingo, Abel Gómez no podrá contar con Mbaye tras ser expulsado ante El Ejido ni con Bernardo que aunque "se encuentra haciendo trabajo de campo, no llegará al domingo". El jugador, en proceso de recuperación "podría estar disponible para la siguiente jornada" ante el Cartagena B, el domingo 19 a las 12:00. El resto de jugadores se han recuperado, "una semana más normal en ese sentido". Rubén Serrano "ya prácticamente sin molestias en la rodilla", Sergio Chinchilla "mejor del problema de espalda y de aductores" y Fran Ávila "lleva arrastrando tres semanas problemas en el soas que lo estaban limitando mucho y está mejor". Dopi, que volvió tras su lesión en el encuentro con el San Roque de Lepe, "está mejorando poco a poco en todos los aspectos", el delantero cada vez "se encuentra mejor" y "será muy importante" junto a Nacho Heras y Pablo Caballero que en este tramo de competición "tienen que dar mucho".

Respecto al rival, el Recreativo Granada llega a Huelva "en un momento de confiaza" tras los números obtenidos en anteriores jornadas con "doce partidos sin perder". Nada tiene que ver al filial nazarí de la primera vuelta que "ha sumado muchos puntos en todo este tiempo". Un equipo que "defiende muy bien con mucho peligro de la mediapunta hacia arriba" y que es "peligroso" en transiciones "porque son muy rápidos".

Abel Gómez "da muchas vueltas" al esquema para que el equipo funcione y "buscará alternativas" para mejorar los errores que cometió el equipo en El Ejido pero "con mucho trabajo para acertar" que es lo que quiere el plantel albiazul.

Esta semana, el Decano se reencuentra con su afición. Un recreativismo "molesto" porque los "últimos resultados no han sido buenos" pero quedan diez partidos "muy importantes" en el que los albiazules tienen que ganar "con su apoyo". El Recre debe "empezar bien el partido" ante un rival "que demuestra mucha solidez" y el Decano "tiene que ir desde el principio a por la victoria".