El Recre finaliza su segundo entrenamiento de la semana con el susto de Rubén Gálvez

Abierta la veda de la operación salida, ahora todas las miradas se posan en Rodrigo Sanz, otro de los futbolistas inéditos y que claramente no entra en los planes de Lolo Escobar. No obstante, no es de descartar que salgan más de un vestuario amplio donde solo unos pocos van a seguir contando con protagonismo.

Hay movimientos también en otros rivales del Decano. El Atlético Baleares firmó a Edu Campabadal, recién rescindido con el Alcoyano, que también decidió dar la baja a Pablo Carbonell y Sergi García, mientras que el Atlético Baleares hizo lo propio con Javi Moreno.