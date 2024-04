El Recre cumple con su objetivo: Ya tiene la permanencia asegurada

El Recre ya tiene la permanencia asegurada. El objetivo marcado por el club al principio de temporada se ha cumplido a falta de cinco jornadas para que finalice el campeonato liguero. Una tranquilidad para un equipo recién ascendido que se ha estrenado este mismo curso en Primera Federación.

De inicios, daba miedo. El recreativismo no sabía cómo se afrontaría la temporada, pero tras un inicio muy irregular, el equipo de Abel Gómez despegó y consiguió irse al parón navideño como quinto clasificado. Una sorpresa para todos y un sueño del que nadie quería despertar.

Se ganó con méritos propios, con mucho esfuerzo y trabajo estar entre los cinco primeros. Algo que parecía increíble para lo que se despacha en la categoría de bronce y el equipo conformado por el Recreativo. Hecho por y para asentar sus bases y mantener la categoría.

Brillante y meritorio el que el equipo albiazul tuviera la posibilidad de jugar la fase de ascenso a Segunda División. Un hecho posible de conseguir vistos los números que había conseguido hacer el Recreativo de Huelva en la primera vuelta del campeonato, pero en la segunda las cosas no han salido como se esperaban.

Desde que comenzó la segunda vuelta, el Decano ha ido de más a menos. Incorporó a Álvaro Bustos y a Miguelete en el mercado de invierno, pero no consigue dar de nuevo su mejor versión en el terreno de juego. Solo 17 puntos de los 42 puestos en juego. Lo que demuestra la decadencia del equipo en esta segundo tramo, algo que también coincide con la noticia conocida el pasado 26 de mayo cuando se supo que Pablo Comas volvería al Recreativo.

Tiene Abel Gómez un once de gala, ni uno más ni uno menos. El banquillo está ajustado y pesa el cansancio a estas alturas de temporada. No hay fondo de armario y los efectivos que hay, y los que ha explotado durante toda la temporada, son los mismos con los que dispone para afrontar el último tramo de competición liguera.

Pese a haber perdido el sábado con el Atlético Sanluqueño, el Recre certificó, tras finalizar la jornada 33, su permanencia en la categoría. Su objetivo inicial cumplido con creces tras una temporada que ha superado sus expectativas de todos los aficionados.

El interés por el play-off ha surgido a raíz de la gran primera vuelta que hizo el Recre, y pese a que el equipo haya demostrado debilidad en los últimos encuentros, todavía existe la posibilidad matemática de alcanzar la quinta plaza que ahora mismo ocupa la AD Ceuta.

Mientras hay vida, hay esperanza por lo que el Decano no debe tirar la toalla hasta el último momento. No es imposible de alcanzar, pero primero ha de volver a la dinámica positiva. No tienen margen de error los pupilos de Abel Gómez si quieren poner el broche de oro a una temporada soñada.

El Córdoba ya tiene seguro el play-off

El Córdoba es imparable. El equipo de Iván Ania certificó este fin de semana su presencia en el play-off tras ganar al Intercity. Los blanquiverdes, que tuvieron que dar por imposible el ascenso directo, ya tiene garantizada la fase de ascenso a Segunda División.

El Castellón ratificó su condición de líder después de vencer en Linarejos al Linares Deportivo y se mantiene a ocho puntos del segundo clasificado, el Córdoba. Los de Dick Schreuder ya tienen casi un pie en la categoría de plata a falta de cinco jornadas.