Real Murcia-Recre: Oportunidad para dar un golpe sobre la mesa

Un partido de altura y de otra categoría el que se vivirá este domingo en el Enrique Roca-Nueva Condomina. El Recreativo de Huelva visita al Real Murcia con la intención de volver a sacar los tres puntos y de hacer que los pimentoneros se alejen un poco más de la zona noble de la clasificación del grupo II.

El Decano, tras reponerse de la derrota en Málaga la pasada jornada ante la AD Ceuta, quiere conseguir de nuevo una victoria ante otro rival directo, el Real Murcia. Un equipo grana que llega muy dolido a la cita con los albiazules tras la abultada derrota de la pasada jornada ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo di Stéfano.

Pese a los malos números que acumula el cuadro de Pablo Alfaro como local, con solo 15 puntos en los 12 partidos que ha disputado como local, no será un examen fácil para los de Abel Gómez. El equipo murcianista exigirá lo máximo al Recreativo e intentará hacerse fuerte ante su afición para revertir la situación que arrastra en los últimos partidos.

El Recreativo, que viajó a Murcia este sábado, llega a la cita con todos sus jugadores disponibles, salvo Pablo Caballero. El argentino continúa con su proceso de recuperación tras haber pasado por quirófano el pasado mes de enero.

Sumar es lo principal. Los albiazules tienen que dar un paso al frente para aumentar su colchón de puntos con el resto de sus perseguidores, que aprietan el acelerador para pisar los talones a un Recre que llevaba comodado en la quinta plaza desde el mes de diciembre.

Con la espinita clavada del partido de la primera vuelta el que el Decano cayó por la mínima, ahora quiere la revancha en el Enrique Roca-Nueva Condomina. El Recre, como comentó Abel Gómez en la rueda de prensa previa al partido, "tenemos que tener personalidad y ser protagonistas porque esa es nuestra filosofía", en un duelo en el que "los primeros minutos van a ser claves porque ellos querrán reenganchar a su afición, generar ocasiones y en eso tenemos que estar muy bien".

Para afrontar el encuentro con el equipo pimentonero, el entrenador sevillano adelantó el viernes que "no sé si habrá alguna modificación, estoy valorando alguna opción pero no es algo que tenga claro. No sé si habrá algún cambio o no, no solo en los jugadores, no en el dibujo, sino en posicionamiento. No creo que haya grandes cambios a grandes rasgos".

Al frente tendrán a un Real Murcia con ganas de olvidar la goleada que le metió el equipo de Raúl González. El conjunto de Pablo Alfaro, que solo cuenta con la ausencia de Pina, por lesión, se sitúa a nueve de la zona del play-off de ascenso que la marca el Recre, y a solo siete de la zona de peligro. Por ello peleará por hacer daño al Recreativo para conseguir los tres puntos en territorio pimentonero donde no conoce la victoria desde el pasado tres de febrero cuando ganó al San Fernando.

Un partido para dar un golpe sobre la mesa y seguir sumando para perseguir el sueño una vez conseguido con creces el objetivo que se marcó el club a inicio de temporada. Un equipo recién estrenado en Primera Federación que ha llegado a este punto por méritos propios y que peleará hasta el último momento por mantener su posición en la tabla y disputar el play-off de ascenso a Segunda División. Un sueño para el Decano y sus aficionados.