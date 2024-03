Abel Gómez: "Tenemos que tener personalidad y ser protagonistas porque esa es nuestra filosofía"

El Recre ya está preparado para una nueva batalla. Este sábado emprenderá su viaje para visitar al Real Murcia en el Enrique Roca-Nueva Condomina a partir de las 18:00. Lo hace después de reencontrarse con los tres puntos la pasada jornada en el Nuevo Colombino ante la AD Ceuta.

"Después de una derrota siempre, en el siguiente partido en casa, quieres cambiar esa dinámica" y el Recre lo hizo así en un partido en el que "creo que el equipo hizo bastantes cosas bien ante un gran rival, consiguió tres puntos que eran bastante importantes y a nivel anímico también venía bien", comentó Abel Gómez en la previa del Real Murcia-Recre. Una victoria que también "ha influido bastante en la semana ha espectacular de trabajo" y el técnico espera que eso "se vea reflejado el domingo" en el Enrique Roca-Nueva Condomina.

Los albiazules tendrán "enfrente a un rival dolido que viene de una abultada derrota y que juega en su campo. "Una gran plantilla con un proyecto muy fuerte" que este domingo "querrán cambiar su dinámica" tras la debacle de la pasada jornada ante el Real Madrid Castilla.

El entrenador sevillano admite que "va a ser un partido importante ante un equipo fuerte del grupo y de la categoría". Para ello, el Recreativo "ha trabajado muy bien, está muy mentalizado del tipo de partido que necesitamos y de lo queremos conseguir como equipo y a partir de ahí, hacer las cosas lo mejor posible para conseguir una victoria", dijo.

En este momento de la temporada todos los partidos "van a ser de suma importancia porque todos los equipos se están jugando algo importante", en este caso, el Real Murcia "que están un poco más alejados de su objetivo y la importancia llega de ahí de que si eres capaz de ganar, dejas a otro rival a una distancia un poco más larga, pero sabiendo que todavía quedan muchos puntos por delante". "No va a ser nada definitivo pero si es un partido importante porque nos enfrentamos dos equipos que estamos ahí en la lucha", comentó el entrenador del Decano.

Comparando el encuentro de este domingo con el del pasado mes de diciembre. cuando los de Pablo Alfaro visitaron el Nuevo Colombino, Abel Gómez cree que "va a ser un partido diferente, ellos están en su campo y necesitan ganar si o si, es obligatorio, saldrán fuertes y en ese aspecto creo que va a ser un partido diferente".

El equipo tiene que "salir muy mentalizado y con mucha concentración es lo que creo que necesitamos" ante "por el rival y por el estadio al que vamos, un estadio que aprieta mucho". "Creo que los primeros minutos van a ser muy importantes de no cometer errores y a partir de ahí hacer las cosas como queremos. Afrontar el partido como lo hacemos siempre, teniendo personalidad, queriendo ser protagonistas que es nuestra filosofía y sabiendo manejar y que ciertos riesgos puedes tomar según el momento del partido". "Los primeros minutos van a ser claves porque ellos querrán reenganchar a su afición, generar ocasiones y en eso tenemos que estar muy bien", añadió el técnico.

El encuentro con el Real Murcia llega en "una semana, en la que a día de hoy, contamos con todos. Están todos de salud bien y están todos disponibles. Alguna molestia típica de la semana, pero en principio si no hay ningún problema están todos disponibles, menos Pablo Caballero". Por lo que Abel Gómez cuenta con todos sus hombres para la batalla en territorio pimentonero.

Respecto al posible once, comentó que "no sé si habrá alguna modificación, estoy valorando alguna opción pero no es algo que tenga claro. No sé si habrá algún cambio o no, no solo en los jugadores, no en el dibujo, sino en posicionamiento. No creo que haya grandes cambios a grandes rasgos".

"Los rivales cada vez te conocen más y mejor y todo el mundo estudia al rival y plantea una manera de ir a la presión, de cuando estás en bloque medio y creo que el otro día lo entendimos bastante bien cuándo teníamos que hacer unas cosas u otras y en el trabajo semanal ha estado eso, el ser capaces cuando tenemos que sacar el balón pues tener diferentes salidas para que nos de opciones y en ese aspecto hemos trabajado bastante bien", reconoció Gómez, "esperemos que el plan que queremos lo podamos llevar a cabo".

Esta jornada "hay enfrentamientos directos pero lo más importante es sacar nosotros los tres puntos y luego ya mirar la tabla. Tenemos que centrarnos mucho en nosotros mismos porque de aquí al final va a haber muchas semanas de enfrentamientos directos, que va a haber modificaciones, pero sobre todo de sacar los tres puntos en un partido duro y difícil. Un escenario importante para dar un paso adelante y que también los jugadores se vean en un escenario similar al que pudimos ver en Málaga y que den un buen nivel".

"Será un partido para estar muy bien a nivel mental por el rival, el campo y el ambiente. Creo que es un partido que hay que jugarlo muy bien con la cabeza, gestionando todos los momentos, situaciones que se puedan vivir. El equipo está preparado y espero que seamos lo más competitivo posible a todos los niveles", finalizó.